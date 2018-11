Treća faza obnove sarajevskog Olimpijskog muzeja u Petrakijinoj ulici, veličanstvene građevine poznate i kao Vila Mandić, privedena je kraju.

Foto: FENA

Objekat u Petrakijinoj ulici uništen je paljbom iz agresorskih granata u ratu 90-tih godina, a treća faza njegove obnove podrazumijevala je obnovu fasade i enterijera. Radovi su iziskivali značajna finansijska sredstva, a počeli su u maju ove godine.



Direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadić u razgovoru za agenciju Fena ističe da je rekonstrukcija fasade najdelikatniji dio obnove objekta za koji je vezan i kojem je posvetio više od 30 godina svog života.



- Sve smo radili u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika i kulture, pošto je objekat, ali i cijeli kvart, nacionalni spomenik kulture. Restauracija je obuhvatila brojne reljefe, skulpture, štukature i ornamente, a to je vrlo delikatan posao koji je od maja do danas uspješno priveden kraju. Slijedi obnova enterijera koja može biti obavljena i u zimskom periodu – kazao je Numankadić.



Grad Sarajevo je za obnovu enterijera Muzeja odobrio 600.000 KM, a ukupni troškovi ove faze rekonstrukcije iznosit će oko milion KM. Obnova fasade koštala je 600.000 KM.



Muzej je otvoren 8. februara 1984. godine u zgradi nekadašnje vile Mandić, izgrađene 1903. godine za sarajevskog advokata i političara Nikolu Mandića, a uništen je 27. aprila 1992. tokom četverogodišnjeg granatiranja olimpijskog grada. Srećom, većina eksponata Muzeja je spašena, a zatim na dvadesetu godišnjicu olimpijade, 2004. godine, izmještena u prostorije Olimpijskog komiteta BiH, gdje se i danas nalaze.



Numankadić se za njegovu rekonstrukciju zalaže posljednjih dvadesetak godina, jer pored toga što je emotivno vezan za Muzej, smatra da nije mala stvar biti jedini olimpijski grad u regionu.



- Sarajevo je jedini grad koji je u regionu imao zimske olimpijske igre, a to je u globalnom smislu velika referenca, dok je Olimpijski muzej jedini muzej ovog tipa u državi BiH. Sretan sam što Olimpijski komitet BiH ima sluha i snage da ovaj projekt privede kraju. Olimpijski komitet BiH je uz pomoć tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Juana Antonija Samarancha uspio uraditi dvije faze rekonstrukcije objekta, a sada smo na pragu povratka u svoju matičnu kuću – naglasio je.



Olimpijski muzej je prije granatiranja sadržao segmente sporta i umjetnosti. Pod segmentom sporta spadali su eksponati koji su prikazivali pripremu i organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara, te sama takmičenja, a segment umjetnosti obuhvatao je kolekcije djela domaćih i stranih autora među kojima su Mersad Berber, Andy Warhol i druga velika imena.



Direktor Muzeja dodaje da je njegova želja bila da obnovljeni Olimpijski muzej bude svečano otvoren u februaru iduće godine, kada će u Sarajevu i Istočnom Sarajevu biti održana zimska olimijada mladih (EYOF), ali da zbog delikatnosti radova Muzej neće biti otvoren prije juna.



- Bolje je ne žuriti jer su u pitanju delikatni radovi. Obnova mora biti kvalitetna da bi Muzej trajao što duže, a svi znamo kako je teško nabaviti sredstva za kulturu. Zgrada datira još iz 1903. godine i nikada ne znate šta se može desiti tokom restauracije, ali vjerujemo da će sve biti u redu i da će otvorenje biti u junu – zaključio je Numankadić.



Vila Mandić se nalazi u Petrakijinoj ulici, u kompleksu austrougarskih vila Heinricha Reitera, Hermine Radisch i Forstratha Miklaua, koje su kao graditeljska cjelina proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.









(FENA)