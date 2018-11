U Sarajevu je u nedjelju organizirana završna akcija šišanja i doniranja kose u ovoj godini u okviru projekta ”Moja kosa - tvoja kosa“.

Akcija, čiji je organizator udruženje ”Srce za djecu oboljelu od raka“ je namijenjena je za potrebe izrade perika za djecu oboljelu od raka.



Svi koji žele donirati kosu mogu to učiniti danas do 18 sati u Sarajevo City Centru, a iz Udruženja prethodno su napomenuli kako kosa mora biti čista, hemijski netretirana i nefarbana, te minimalne dužine 30 centimetara.



Fikret Kubat, direktor Udruženja izjavio je kako je projekt krenuo u februaru 2017. godine i da je od tada više 1.600 ljudi doniralo svoju kosu. Prema njegovim riječima, više od 70 posto donatora čine djeca.



“Pored toga što smo ovaj projekt pokrenuli kako bismo psihološki ojačali našu djecu koja su trenutno na liječenju i osnažili ih da se vrate u svoje sredine, škole, ali i njihove roditelje, pokrenuli smo i radionicu gdje proizvodimo perike. Do sada 23 perike su napravljene“, rekao je Kubat.



Dodao je kako će projekt biti nastavljen i podsjetio da su akcije prethodno organizirane u nekoliko bh. gradova.



”Ovaj projekat je zaista spojio ljude ne samo u BiH, nego i kosu dobijamo iz Evrope, Ukrajine, Amerike i ponosni smo na to”, rekao je Kubat.



Kubat je dodao kako je veliko interesovanje i danas u Sarajevu, gdje su svoju kosu donirale djevojčice od tri i više godina, ali i djevojke od 27 godina.



Istakao je kako je u toku izrada perika za dvije djevojke.



Projekat "Moja kosa tvoja kosa" podržala je i Amra Silajdžić Džeko, prva ambasadorica Udruženja prisjetila se početka akcije i načina na koji ju je odlučila podržati. U razgovoru s prijateljicom dobila je ideju da donira svoju nefarbanu kosu za potrebe izrade perika.



“Projekt raste iz dana u dan. Sigurna sam, bit će još veći i uspješniji. Danas smo tu na završnoj manifestaciji u Sarajevu“, rekla je Silajdžić Džeko koja je dodala kako nije samo novčana pomoć bitna, nego i pažnja djeci.



Istakla je kako su Bosanci i Hercegovci ljudi velikog srca i da ovaj projekt treba biti vjetar u leđa.



“Vidimo iz raznih akcija, pogotovo iz ovog projekta koliko možemo toga zajedno“, zaključila je.



Svoju kosu danas je donirala i Irma (27) koja se na akciju doniranja kose odlučila jer ima posebna osjećanja za djecu.

Smatra kako su ljudi danas mnogo opterećeni svojim fizičkim izgledom, naročito kosom, te ukazala na činjenicu da mnogi ljudi danas zbog bolesti imaju gubitak kose.



Sretna je što je akcija organizirana i u Sarajevu i da je imala priliku pomoći.





