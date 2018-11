Svake sedmice se na području Kantona Sarajevo otvori 1.500 do 2.000 bolovanja, a Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona po tom osnovu firmama refundira na godišnjem nivou od 6,5 do 7 miliona KM.

To je rečeno na sastanku premijera Kantona Sarajevo Adema Zolja i ministrice zdravstva Zilhe Ademaj s predstavnicima zdravstvenih ustanova Kantona. Sastanci se redovno održavaju s ciljem ubrzavanja reformskih procesa u zdravstvu, ali i rješavanja akutnih problema u ovoj oblasti, saopćeno je iz kantonalne pres-službe.



Bolovanja, odnosno njihova zloupotreba je jedno od takvih pitanja jer, prema tvrdnjama iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kod 10 do 15 posto slučajeva radi se o zloupotrebi ovog prava, odnosno otvaranju bolovanja bez utvrđenih povoda. Inspekcija se redovne vrši, a poseban problem, kako navodi isti izvor, jesu i poslodavci koji ne zbrinjavanju uposlenike nakon što oni po procjenama drugostepene komisije dobiju invalidnost te u takvim slučajevima nastavljaju s bolovanjima, što posebno opterećuje zdravstveni sistem.



Kantonalno ministarstvo zdravstva će finansirati rekonstrukciju prostora koji će biti stavljen u funkciju u okviru Hitne pomoći KS za pružanje 24-satne pedijatrijske zaštite što bi, prema najavama, trebalo biti gotovo u narednih mjesec dana.



Takođe, najavljeno novo radno vrijeme Doma zdravlja KS od 7 do 21 sat treba da bude propisano pravilnikom o radu ove ustanove, na koji resorno ministarstvo uskoro treba dati saglasnost.



Put pacijenta i dalje ostaje aktuelno pitanje. Iz ustanova navode da su dogovori u toku, a ministrica Ademaj tražila je u međuvremenu brže rješavanje nekih aktuelnih pitanja, od broja uputnica koje se izdaju u okviru bolničkog liječenja, zaštiti podataka pacijenta i čestom zastoju operativnog informacionog sistema u Zavodu zdravstvenog osiguranja.



Pomaci su napravljeni, ali reformski procesi moraju ići znatno brže ka funkcionalnom zdravstvu. Kapaciteta ima, ali bolja organizacija rada i pružanja usluga u čitavom zdravstvenom sistemu učinit će i pacijente i uposlene zadovoljnijim, istaknuo je premijer Zolj.





