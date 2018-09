Školska 2017./18. godina s više aspekata bila je uspješna za učenike i osoblje sarajevske Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, a sa istim entuzijazmom očekuju i novu školsku godinu.

Dosadašnji direktor te škole Edin Pita u razgovoru za Fenu ističe ključnu ulogu nastavnika u nastavnom procesu i njegovu sposobnost da uključi učenike da bi, kako je kazao, oni bili subjekti i stvarni akteri odgojno-obrazovnog procesa.



- Posao nastavnika je odgovoran i složen, pogotovo kad se radi o djeci koja imaju problema u učenju i trebaju dodatnu pomoć i podršku. Naš nastavni kadar je u prosjeku mlad po godinama, ali s dovoljno iskustva da se može nositi s mnogim izazovima u radu. Želimo da se svako dijete osjeća prihvaćenim i dobrodošlim. Zadovoljstvo djece nam je važno. To je, između ostalog, mjerilo kvalitete našeg rada. Ipak, nije to jednostavno postići, to je stalni proces - naglasio je.



Zadovoljni su, kaže, kad im suradnici iz drugih institucija, škola ili roditelji upute pohvale za uloženi trud. To ih veseli i motivira za dalji rad.



Pita ističe i kvalitetu suradnje s resornim kantonalnim ministarstvom, te kaže da imaju razumijevanje za većinu njihovih zahtjeva ili prijedloga.



- Sudjelovali smo u pripremanju zakona i pravilnika, prihvaćena su neka naša rješenja i prijedlozi. Prihvaćeni su nastavni programi i dopune koje smo tražili od tog ministarstva - kazao je.



Smatra da se nastavni proces najbolje može verificirati kroz uspješnost praktične nastave za učenike, koja je bitan dio njihovog školovanja. Sve to s obzirom na to da je, kako je kazao, glavni cilj školovanja stjecanje radnih vještina i osposobljavanje u okviru zanimanja.



Tako učenici koji se školuju za zanimanje moler obavljaju praktičnu nastavu u Školi (kreče prostorije unutar te škole), ali i u drugim školama (OŠ 'Isa beg Ishaković' i Centar 'Vladimir Nazor'). Kuhari u okviru praktične nastave pripremaju užine za učenike Škole, sudjelovali su u organizaciji keteringa na manifestaciji 'Porodični dani' te na više prodajnih bazara. Reklamni grafičari i knjigovesci pripremaju u okviru praktične nastave prospekte, kalendare i druge materijale. Potom ih printaju, štampaj i izrađuju. Učenici su printali i šolje, blokove, cekere, majice. Pomoćni dekorateri u okviru praktične nastave izrađuju ukrasne predmete i razne likovne radove. Svi ti proizvodi pokazuju učenička dostignuća i njihovu osposobljenost za rad.



Naglašava da, nakon stjecanja diplome, učenici ne dolaze lako do posla. Većini učenika čije su radne sposobnosti, bez obzira na stečene vještine u okviru zanimanja, smanjene ili ograničene potrebna je manja ili veća podrška prilikom zapošljavanja. Ipak najvažnije je, ističe on, da svaki učenik može naći mjesto u nekoj radnoj sredini.



- Imamo pozitivna iskustva kod zapošljavanja bivših učenika, u našoj školi ili drugdje. Škola posreduje između poslodavca i uposlenika (bivšeg učenika), pomaže u zapošljavanju uglavnom putem javnog poziva preko zavoda za zapošljavanje (kantonalnog i federalnog) i Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u FBiH - kazao je.



Pozvao je poslodavce zainteresirane za zapošljavanje osoba s umanjenim sposobnostima da im se jave.



- Imamo podatke o učenicima, njihovim sposobnostima i zanimanju. Možemo posredovati u izboru uposlenika na određeno radno mjesto - naglasio je.



U novu školsku godinu dosad su upisana ukupno 84 učenika za pet zanimanja (kuhar, moler, reklamni grafičar, pomoćni dekorater i cvjećar), koji će nastavu pohađati u 12 odjeljenja. Po pedagoškim standardima i normativima, u odjeljenju može biti od četiri do 12 učenika. Stručnjaci raznih profila nastoje nadomjestiti ono što im nedostaje i osposobiti ih za samostalan život.



Za učenike su najzanimljivija zanimanja kuhar, moler, reklamni grafičar, pomoćni dekorater i cvjećar. Direktor očekuje da će, baš kao i ranijih godina, biti još upisa i/li prepisa iz drugih škola. To se dešava kad učenici, iz nekog razloga, ne mogu pratiti redovnu nastavu.



- U školi imamo i programe za još desetak zanimanja, za koja trenutno vlada manje interesovanje (krojač, tapetar, bravar, autolimar...). Nakon pauze od nekoliko godina ponovo upisujemo učenike za zanimanje cvjećar - ističe.



Rukovodstvo te škole posvećuje mnogo pažnje i vannastavnim aktivnostima učenika, a u sportu postižu najbolje rezultate. Edin Pita izdvaja nastupe sportaša na državnim i internacionalnim takmičenjima kao što su Zimske olimpijske igre u Austriji i Specijalne igre Oaze, na kojima su učenici te škole osvojili brojna odličja. U prošloj školskoj godini učenici su bili aktivni i u školskim sekcijama, ali i prisutni na mnogim kulturnim i drugim manifestacijama.



Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu obrazuje i radno osposobljava učenike starosti od 15 do 21 godine za manje složena zanimanja, a cilj je da ih osposobe da samostalno rade i žive od svog rada.



Nastavni planovi i programi prilagođeni su svakom učeniku, a omogućavaju im stjecanje prvog, drugog i trećeg stepena stručne spreme. Takve programe mogu pratiti učenici za koje su programi drugih škola iz nekog razloga neadekvatni ili preteški, kao i učenici s poteškoćama u razvoju.



Za upis u školu nije obavezno rješenje o kategorizaciji, a stručni tim škole procjenjuje sposobnosti učenika i predlaže adekvatan oblik školovanja (zanimanje i stepen naobrazbe). Iz iskustva znaju, kaže Edin Pita, da je ne insistiranje na rješenju o kategorizaciji bitno. Tako učenikom te škole mogu postati i oni koji jednostavno samo trebaju podršku, poput onih koji su neuspješni u školi zbog nedostatka radnih navika ili smanjene sposobnosti učenja.



Funkciju direktorice Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu od septembra će obnašati Inga Biščević. Nakon što mu je istekao mandat direktora, Edin Pita radit će na mjestu psihologa u toj školi.





