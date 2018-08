Saburinu kuću u Sarajevu, nacionalni spomenik iz 18. stoljeća koji je restaurirala i obnovila Općina Stari Grad, za pet dana posjetilo je više od 700 turista i domaćih gostiju, među njima i posjetioci iz: Japana, Francuske, Maroka, Iraka, Danske, Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije, Makedonije.

Foto: 24sata.info

Svi oni izrazili su oduševljenje kućom i njenom autentičnošću te očuvanim sadržajima iz osmanskog perioda, saopćeno je iz Općine Stari Grad.



Najviše su se zanimali za sobu na spratu, tzv. čardak-ćošak, posebno interesantan zbog očuvanih likovnih elemenata na plafonu, saniranih ručno, kistovima, prilikom restauracije. Taj proces trajao je skoro godinu dana, što potvrđuje koliko je brižno i strpljivo izvođen.



Posjetioci su se uglavnom zanimali za značenje i autentičnost motiva, kao i za kaligrafske zapise iznad prozora, gdje su ispisana božija lijepa imena.



Općina Stari Grad organizirala je Dane otvorenih vrata Saburine kuće od 13. do 17. augusta kako bi ovaj biser arhitekture iz osmanskog perioda približila građanima, ali i turistima kojih je u Sarajevu u ovom periodu godine najviše.



Organizatore posebno raduje što je kuću posjetio veliki broj mladih ljudi iz Sarajeva koji su poželjeli naučiti nešto više o historiji i tradiciji.



Goste je u organizovani obilazak kuće vodio kustos Rasim Ibrović prenoseći kulturu življenja osmanskog perioda. Po završetku obilaska, gosti su se, uz prigodno osvježenje, odmarali na kamariji - ljetnoj terasi, uz neizostavno fotografisanje u prekrasnom ambijentu i s "domaćinima", mladićima i djevojkama u begovskim nošnjama.



Tokom Dana otvorenih vrata Saburine kuće zabilježeno je i nekoliko organizovanih posjeta - Centra za promociju i unapređenje zdravlja, Centra za zdravo starenje Stari Grad i Centar te mališana iz Centra „Brižne ruke“.



Ovaj objekat, u današnjoj mjesnoj zajednici Sumbuluša, sagrađen je kao porodična kuća Sabura, stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom.



I prije, a naročito tokom agresije na BiH, znatno je stradao, a zahvaljujući Općini Stari Grad restauriran je i ponovo otvoren 2014. godine.



Kuća je izvanredan i reprezentativan primjer tradicionalne stambene gradnje ili arhitekture u Bosni od 16. do kraja 19. stoljeća.



Posjetioci mogu vidjeti muški dio Saburine kuće, tzv. ‘selamluk’, dok ženski više ne postoji mada se jedan njegov dio, tzv. ‘haremluk’, još može vidjeti u etnografskoj zbirci Zemaljskog muzeja gdje je prenesen početkom 20. stoljeća.



Saburina kuća se nakon restauracije koristi za prijeme, snimanja određenih programa, obavljanje vjenčanja i slične manifestacije, dok će u narednom periodu Općina Stari Grad nastojati otvoriti kuću za organizovane posjete i obilaske u prisustvu kustosa.



Svim mladencima koji požele da obave čin vjenčanja u Saburinoj kući ili snime editorijale, Općina će do kraja ovog mjeseca omogućiti specijalni popust za iznajmljivanje prostora.







(FENA)