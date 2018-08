KJP ZOI'84 Olimpijski Centar Sarajevo radi punim kapacitetom na nekoliko projekata na bh. olimpijskim planinama Igmanu i Bjelašnici.

Foto: FENA

Počeli su radovi na Velikom polju na Igmanu, za potrebe organizacije EYOF 2019.



- Radi se o nordijskoj stazi i radovi bi, kako je predvidio izvođač radova, trebali biti završeni za 20-ak dana. Nakon toga slijedi homologacija i organizacija ostalih segmenata potrebnih za održavanje takmičenja - kazao je Feni direktor KJP ZOI'84 Nevres Alispahić.



Naglasio je kako bi krajem ove ili početkom sljedeće sedmice na Bjelašnici trebala da počne i izgradnja 5a staze - staze za snowboard. Vrijednost radova na izgradnji staze na Igmanu je 250 000 KM, a na Bjelašnici 150 000 KM.



Alispahić je naglasio kako je ZOI'84 pored izgradnje staza za EYOF, raspisao i tender za izgradnju objekta na vrhu Bjelašnice odnosno za renoviranje Startne kuće.



- Tender treba biti završeno do 23. augusta, a završetak radova je planiran do 15. decembra. Startna kuća je objekt koji će biti renoviran i na nadmorskoj visini od 2.067 metara bit će izgrađen restoran površine oko 1.000 kvadratnih metara - kazao je Alispahić.



Dodao je da i ovogodišnje vremenske prilike nisu dozvoljavale da ZOI'84 intenzivnije uđe u realizaciju nekih drugih projekata koje bi obogatile ponudu na samom Babinom dolu, odnosno na Malom polju.



Trenutno je u funkciji šesterosjed i četverosjed za panoramsko razgledanje.



Cijena vožnje je 12 KM po osobi od polazne stanice do vrha, a novina je da se na međustanici posjetioci mogu osvježiti u mini ugostiteljskom objektu.



- U toku ljetnih dana može se popiti kafa, čaj, pojesti sendvič i tako će biti dok se ne dobije saglasnost za izgradnju nekog novog objekta koji će pružiti veću ponudu - kazao je Alispahić, dodajući da bi ZOI'84 trebalo u skorije vrijeme da smanji cijenu panoramske vožnje šesterosjedom i četverosjedom.



Govoreći o ljetnom turizumu na ovim bh. olimpijskim planinama, Alispahić ističe da je trenutno najviše turista iz arapskih zemalja i dijaspore.





(FENA)