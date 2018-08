Sarajevski zoo vrt"Pionirska dolina" uskoro će dobiti bengalskog tigra.

Nastamba u kojoj će boraviti bengalski tigar je spremna i čeka novog stanara koji će doći iz jednog od zooloških vrtova Francuske, potvrdila je Feni stručna saradnica za informiranje KJKP Park Aldijana Hamza.



Administrativna procedura je završena, ali se čeka odgovor iz Francuske.



- Pokrenuta je procedura za transport. Očekujemo ovih dana da ćemo dobiti pozitivan odgovor. Mi smo prije svega trebali osigurati potrebne elemente, a to je sama nastamba, finansijska sredstava za transport, jer se radi o vrlo specifičnoj životinji. Moramo osigurati potrebne kamione i određene uslove u kojima će životinja boraviti tokom transporta, a neophodno je i da zadovoljimo svu potrebnu zakonsku proceduru prilikom dobijanja dozvole. Veliki dio toga je završen, čekamo odobrenje, povratnu informaciju i krenut ćemo u realizaciju nabavke - pojasnila je Hamza.



Naglasila je da je želja i KJKP Park i Pionirske doline da bengalski tigar što prije bude u sarajevskom zoološkom vrtu, posebno što se radi o ugroženoj vrsti.



- Svakako ćemo se truditi da to bude kraj ljeta i početak jeseni, dok je još lijepih i sunčanih dana za posjete zoološkom vrtu- kazala je Hamza.



Prošle sedmice KJKP Park je potpisao ugovor o realizaciji granta sa Općinom Centar Sarajevo koja je ove godine u budžetu planirala 10.000 KM a koje će biti utrošeno za završavanje administrativnih procedura za transport i nabavku bengalskog tigra.



Bengalski tigar najbrojnija je podvrsta tigra, i druga po veličini poslije sibirskog. U carstvu životinja pripada razredu sisavaca i skupini mačaka, tačnije velikih mačaka. Njihova osnovna boja kreće se u rasponu od bijele do narandžaste, a u svim varijantama krase ih tamne šare. Mužjak bengalskog tigra dostiže dužinu od 275 do 295 cm, ali ima i primjeraka koji su duži i od 305 cm. Ženke su manje i duge su između 240 i 265 cm, a težina im se kreće od 130 pa do 265 kg. Bengalski tigar živi u Indiji i na obližnjim otocima te u Bangladešu, Butanu, Mianmaru i Nepalu, pa čak i u Kini. Za ishranu mu je potrebno oko devet kilograma mesa dnevno.



Prema podacima Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN), godine 2011. registrirano je manje od 2.500 bengalskih tigrova u svijetu.



Na kraju razgovora sagovornica kaže kako su u KJKP Park zadovoljni ovogodišnjom posjetom Pionirskoj dolini.



- Pionirska dolina - zelena oaza udaljena je samo dva kilometra od centra grada. Zadovoljni smo ovogodišnjom posjetom, jer pored bh. građana i dijaspore, Pionirsku dolinu posjećuju turisti iz Azije i ostalih dijelova svijeta - kazala je Hamza.



Pionirska dolina raspolaže sa više od 50 životinjskih vrsta, odnosno više od 500 životinja.

