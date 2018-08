Na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS-a uvedena je nova metoda neuromišićne stimulacije dijafragme kao najvećeg respiratornog mišića, a pod kontrolom ultrazvuka.

Foto: KCUS

Na taj način omogućeno je ranije odvajanje pacijenata sa respiratora, a time i sprečavanje komplikacija vezanih za dugotrajnu respiratornu potporu kao što je tromboembolizam ili infekcija respiratornog sistema – saopćeno je iz KCUS-a.



Šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju prim. dr. Amela Katica pojašnjava da se u Intenzivnu njegu primaju pacijenti izuzetno teškog općeg stanja koji zahtjevaju hemodinamsku i respiratornu potporu, kontinuirani monitoring i sprovođenje kompleksnog intenzivnog reanimacionog tretmana.



- Veliki broj pacijenata zahtjeva mehaničku ventilaciju koja može spasiti život, a ako je prolongirana izaziva veliki broj komplikacija. Zbog toga je važno pacijenta što prije odvojiti s respiratora. Cilj neuromišićne stimulacije je da se potpomogne odvajanje pacijenta s respiratora, brži oporavak, skraćena hospitalizacija a sve u cilju boljeg kvaliteta života - kaže Katica.



Pojasnila je da se odvajanjem pacijenta s respiratora uz direktnu stimulaciju freničnog nerva koji inervira dijafragmu, pravi jedna vrsta vještačkog, kontrolisanog generisanja električnih impulsa pomoću neuromišićnog stimulatora, u cilju poboljšanja disajne funkcije.



Glavna sestra Klinike za anesteziju i reanimaciju Jasmina Hadžić ističe da je za pacijenta na respiratoru neophodan timski rad uz planirano provođenje zdravstvene njege.



- Rad u intenzivnoj njezi podrazumijeva multidisciplinarni pristup. Medicinske sestre educirane su za rad s pacijentima na respiratoru, uz kontinuirani monitoring, te u sprovođenju svih mjera sprječavanja infekcije. Nakon odvajanja s respiratora medicinske sestre prate disajnu funkciju pacijenta i ostalih parametara. Svakodnevno se provodi kontinuirana edukacija osoblja - pojasnila je Hadžić.



Generala direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović istakla je da je uvođenje novih metoda i edukacija bolesnika osnova za pravilno funkcionisanje tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.



Kaže da je predani rad uposlenika i njihovo plansko usavršavanje model za uspjeh svake zdravstvene institucije. Dodaje da medicinsko osoblje KCUS mora iskoristiti sva usvojena znanja prilikom liječenja bolesnika.



- Do prije dvije i po godine neki od naših uposlenika edukacije su koristili kao rekrativna putovanja. To smo zaustavili. Sada, nakon edukacije, to što su naučili odmah primjenjuju u KCUS. Tercijarni nivo zdravstvene zaštite naš je zadatak. Mora se puno učiti i napredovati u struci da bi smo pratili svjetske trendove. Uveli smo veliki broj novih metoda, biće ih i više - rekla je Izetbegović.





