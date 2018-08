Općina Centar Sarajevo će iz ovogodišnjeg budžeta izdvojiti 10.000 KM zoološkom vrtu "Pionirska dolina" za nabavku i transport životinja. Donacija Općine Centar bit će iskorištena za nabavku bengalskog tigra.

Ugovor o realizaciji granta dodijeljenog Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Park" potpisali su načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor KJKP "Park" Alen Ramić.



Općina Centar je u proteklom periodu finansijski pomogla transport lavice iz Osijeka u sarajevsku Pionirsku dolinu, kao i transport merkanta i lemura i izgradnju njihovih nastambi u jedinom zoološkom vrtu u BiH, saopćeno je iz te općine.



Bengalski tigar najbrojnija je podvrsta tigra, i druga po veličini poslije sibirskog. U carstvu životinja, pripada razredu sisavaca i skupini mačaka, tačnije velikih mačaka. Njihova osnovna boja kreće se u rasponu od bijele do narandžaste, a u svim varijantama krase ih tamne šare.



Mužjak bengalskog tigra dostiže dužinu od 275 do 295 cm, ali ima i primjeraka koji su duži i od 305 cm. Ženke su manje i duge su između 240 i 265 cm, a težina im se kreće od 130 pa do 265 kg. Bengalski tigar živi u Indiji i na obližnjim otocima, te u Bangladešu, Butanu, Mianmaru i Nepalu, pa čak i u Kini. Potrebno mu je oko devet kilograma mesa dnevno.



Prema podacima Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN) , godine 2011. registrirano je manje od 2.500 bengalskih tigrova u svijetu.





