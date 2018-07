Delegacija Grada Sarajeva s gradonačelnikom Abdulahom Skakom na čelu danas je u Terzibašinoj ulici otkrila ploču na javnoj česmi po imenu Hatidže Mehmedović, predsjednice Udruženja Majke Srebrenice koja je preminula u ponedjeljak.

To se desilo ubrzo nakon što je na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva s 21 glasom za usvojen prijedlog gradonačelnika, prenosi Klix.ba.



Na ploči koja je danas otkrivena stoji naziv "česma sjećanja Terzibašina - Hatidža Mehmedović".



Mehmedović je javnosti bila poznata kao osoba koja je tokom genocida u Srebrenici ostala bez supruga, dva sina, brata i mnogo rodbine, ali koja je nakon svih događaja ostala istrajna u borbi za pravdom i istinom o onome što se dešavalo u julu 1995. godine.



Tužna vijest o njenoj smrti je iznenadila i potresla sve one koji su je poznavali, a naročito one koji su joj bili podrška u borbi za istinu i pravdu.





