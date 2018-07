Ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras je upriličen skup "Pravda za Dženana“, odakle je poručeno da se moraju kazniti oni koji su odgovorni za smrt Dženana Memića, kao i Davida Dragičevića.

Foto: AA

Ovo je bio prvi skup nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio optužbi Ljubu i Bekriju Seferović da su skrivili smrt Dženana Memića koji je 8. februara 2016. godine stradao dok je s djevojkom Alisom šetao Velikom alejom na Ilidži. Memić je 15. februara preminuo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.



- Dvije i po godine traje moja borba i konačno smo došli do oslobađajuće presude - rekao je Dženanov otac Muriz Memić izrazivši zahvalnost ljudima koji su omogućili da se održi ovaj skup, među kojima su, premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.



Okupljenim građanima još jednom je ustvrdio da saobraćajna nesreća nije uzrok smrti njegovog sina, "jer svi dokazi upućuju da je ubijen“.



Prisutnim se obratila i Dženanova sestra, poručujući da se u ovom slučaju samo traži istina i pravda od koje, kako kaže, nikada neće odustati.



- Puno toga se dešavalo u ove dvije i po godine, ali pravnom ekspertizom logično je bilo zaključiti da se ovo nije trebalo desiti ni Dženanu ni Davidu. Ovo je plod korupcije. Dakle, slučaj Memić je predstavljen od onih koji upravljaju našim sudbinama kao banalnost koja je zastrašujuća. Sistem je u potpunosti zakazao. Ovdje se radi o planskom opstruiranju jedne istrage - tvrdi advokat porodice Memić Ifet Feraget.



Kako je poručio, ne može se ubijati dijete, a da se ne pronađe ubica.



- Muriz Memić radi ovo jer želi da natjera državu da radi svoj posao. Ovdje sistem ne želi da sankcioniše one koji su namjerno zataškavali ubistvo - smatra Feraget, koji je pozvao Tužilaštvo BiH da bez odlaganja provede odgovarajuću istragu u vezi sa slučajevima Dženana Memića i Davida Dragićevića.



Večerašnjem skupu se obratio i otac Davida Dragičevića.



- Idemo do kraja, pravda za Davida, pravda za Dženana, pravda za svu djecu koja su ubijena. Ovo je pravda za naš narod ovdje - rekao je Davor Dragičević.





(FENA)