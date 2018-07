Broj turista u Kantonu Sarajevo (KS) povećava se iz godine u godinu. Samo u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je više od 240.000 dolazaka i 490.000 noćenja što je za više od 18 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Foto: AA

"Najveći broj turista u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen je iz Kine što je jako pozitivno i mogu reći da je to uticaj izlaganja na međunarondim sajmovima turizma koji su se dešavali u prošlom periodu u azijatskim zemljama", izjavila je za Anadolu Agency (AA) Razija Mešanović, stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.



Podsjetila je da je Kanton Sarajevo u prošloj godini posjetilo 482.000 turista iz 164 zemlje što govori da iz godine u godinu bilježe raznovrstan broj dolazaka iz zemalja koje posjećuju Kanton Sarajevo.



"Možemo reći da iz godine u godinu procenat raste za nekih 20 posto i u dolascima i u broju noćenja. Imamo više od 12.500 kreveta. U prvih šest mjeseci ove godine imali smo 241.000 dolazaka i 495.000 noćenja što je za 18,9 posto uvećan broj noćenja u poretku sa prvih šest mjeseci prošle godine", kazala je Mešanović.



Najveći broj turista u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen je iz Kine što je jako pozitivno i, prema njenim riječima, to je uticaj izlaganja na međunarondim sajmovima turizma koji su se dešavali u prošlom periodu u azijatskim zemljama.



"Najveći broj noćenja ostvareni su iz Hrvatske. Ako gledamo top pet zemalja po dolascima i broju noćenja Turska je na prvom mjestu, zatim Hrvatska, Ujedinjeni Emirati, Srbija i Slovenija. U 2017. godini najviše dolazaka zabilježeno je iz Turske. Svakako, uočavamo da je regija i dalje najviše zastupljena", naglasila je Mešanović.



Statistika pokazuje da se turisti u Sarajevu zadržavaju dva do tri dana.



"Naš cilj je da produžimo njihov boravak i da to bude duže od tri dana i da to nije samo ljetna ili zimska sezona. Mi ne možemo zaboraviti ratnu historiju. U suštini, ona se i ne stavlja u prvi plan ali ne možete izuzeti Tunel muzej koji je najposjećeniji muzej od muzeja u KS-u. Stara jezgra grada - Baščaršija, sve znamenitosti koje su na tom lokalitetu, su nešto što privlači naše goste, ta multireligijska nota. Sarajevo mnogo toga nudi. Pored grada, trebevićkom žičarom smo nekako oživjeli i sam Trebević. I bob staza je velika atrakcija za strane goste. Ispisana grafitima privlačna je za fotografisanje", izjavila je Mešanović.



Trebevićka žičara je, istakla je, svakako doprinijela oživljavanju tog dijela grada ali tu su svakako i Lukomir, Bijambare pećina, Vrelo Bosne. Dakle, te neke prirodne ljepote koje privlače turiste iz svih dijelova svijeta.



"U ljetnom periodu grad svakako više živi. Sada nam dolazi i Film festival i ne samo da nam dolaze strani gosti nego tada svi izlazimo na ulice. Ali, zimski period zaista mnogo zavisi od vremenskih uslova", pojasnila je Mešanović.



Govorila je i o Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan u augustu, navodeći da je to već tradicionalni festival koji šalje lijepu i pozitivnu sliku u svijet.



"Mislim da iz godine u grad Sarajevo postaje kulturna metropola sa raznoraznim dešavanjima. Zahvaljujući Sarajevo Film festivalu ovaj grad je dobio drugu sliku u svijetu", poručila je Mešanović.





(AA)