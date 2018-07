Medžlis Islamske zajednice Sarajevo organizirao je kolektivno vjersko vjenčanje za 60 bračnih parova, koje je upriličeno danas ispred Istiklal džamije na Otoci.

Foto: 24sata.info

Cilj je promoviranje braka i porodice kao temeljnih vrijednosti društva, što je dio brojnih aktivnosti koje provodi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.



Predstavnik Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Resul ef. Alić u izjavi novinarima podsjetio je da je bračna zajednica temelj čovječanstva i svakog društva, a naše društvo i naša porodica danas su izloženi brojnim iskušenjima.



Imajući to u vidu, dodao je, MIZ Sarajevo pružio je priliku budućim bračnim parovima koji su ranije općinska vjenčanja prijavili za juli, da budu dijelom kolektivnog vjerskog vjenčanja.



- Današnjim činom 60 novih bračnih parova nastojat će živjeti život u skladu s vrijednostima koje čine zdravo društvo u našoj zajednici – naglasio je.



Jedan od parova koji su danas sklopili brak bili su Amar Alečković i Amila Begić. Ionako su planirali vjersko vjenčanje, ali im je posebno drago što je do toga došlo na ovaj način, zajedno sa drugim parovima. U izjavi novinarima kažu da je treme bilo ali naglašavaju da je i to sasvim normalno.



Za kolektivno vjersko vjenčanje Medžlis je (sa partnerima) za mladoženje osigurao odijela i košulje krojene po mjeri, a za mlade haljine s ukrasima i maramama. Pratnja mladencima bile su po četiri osobe (u svojstvu svjedoka), a za sve je organizirana i svečana večera. Za mladence su osigurani i vjenčani novčani darovi. Poklone mladencima osigurala je i Gradska uprava predvođena gradonačelnikom Abdulahom Skakom.



Događaj je organiziran u suradnji s Humanitarnom organizacijom MFS-EMMAUS i njihovim partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.







(FENA)