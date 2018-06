Sarajevo Food Dictionary i Mistral predstavili su danas aplikaciju pod nazivom Sarajevo Food Dictionary - online vodič kroz gastro ponudu grada Sarajeva, koja će korisnicima biti dostupna besplatno na četiri jezika, a omogućeno je i offline korištenje aplikacije.

Foto: 24sata.info

Radi se o prvoj i jedinoj gastro aplikaciji u BiH koja je, kako je kazala direktorica Sarajevo Food Dictionaryja Medina Dedajić, veoma zanimljiva, raznolika i posjeduje različite filtere, tako da korisnik može sebi prilikom skidanja aplikacije podesiti da li npr. želi mjesta bez alkohola, namirnice bez glutena i dr.



- Tako dobija filtriranu informaciju na interaktivnoj mapi Sarajeva i kako doći do onoga što želi konzumirati. Aplikacija je na četiri jezika - bosanskom, engleskom, turskom i arapskom. Osim za turiste korisna je i za lokalno stanovništvo s obzirom na to da smo svi mi uglavnom navikli da jedemo na nekih pet do deset nama poznatih mjesta, a aplikacija će svakako pomoći ljudima da istraže Sarajevo po skrivenim kvartovima – kazala je Dedajić.



Napomenula je da aplikacija ne pokriva samo Baščaršiju i stari dio grada već područje od Ilidže do Baščaršije, kao i manje ugledne restorane, ali gdje se vrhunski jede.



- To je i poenta Sarajevo Food Dictionaryja da pokaže ljudima prava mjesta gdje se može pojesti dobra hrana – istakala je Dedajić.



Podsjetila je da je Sarajevo Food Dictionary prvi gastro časopis, odnosno gastro vodič za glavni grad BiH, koji je pokrenut u decembru 2017. Osmišljen je kao kvartalni vodič na četiri jezika, koji je besplatan i dijeli se na top sto distributivnih mjesta u gradu, a pokrivaju najbolje hotele, hostele, caffee, restorane…



- Sarajevo Food Dictionary prvobitno je krenuo kroz print koji je izlazio tromjesečno u deset hiljada primjeraka tiraža, a treće izdanje, koja izašlo u junu ove godine, napravljano je u 25.000 primeraka tiraža. Aplikacija koja je urađena sa Mistralom ujedno pokriva sav sadržaj Sarajevo Food Dictionaryja, vodiča također na četiri jezika, ali u online verziji - dodala je Dedajić.



Projekt menadžer kompanije Mistral Faris Fetahagić predstavio je ovu kompaniju, tehnologiju korištenu na SFD projektu, izazove projekta, kao i detalje aplikacije Sarajevo Food Dictionary.







(FENA)