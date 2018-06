Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja Fondacija lokalne demokratije uz podršku volontera iz omladinskog instituta KULT obilježila je šetnjom ulicama Sarajeva kojom su ukazali na postojanje i prisutnost nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Uz poruke na plakatima "nasilje nije privatna stvar i nasilje je krivično djelo", učesnici šetnje su naglasili važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja. Posebno su naglasili potrebu usmjerenosti cijelog društva na osiguravanje mirnog i dostojanstvenog života bez nasilja nad ženama i djecom.



To je motiviralo i počasnu konzulicu BiH u Australiji Đemilu Talić Gabriel da im se pridruži u misiji osnaživanja žena i pruži podršku djeci koja su svoje privremeno utočište pronašli u sarajevskoj Sigurnoj kući.



Ona je nova ambasadorica dobre volje Sigurne kuće u Sarajevu i nastojat će pomoći prikupljanju sredstava za njen rad te pružanju pomoći djeci čija je kvaliteta življenja ugrožena zbog neprilika u porodici, saopćeno je iz Fondacije lokalne demokratije.



U saopćenju se navodi da je Đemila Talić Gabriel i prava ambasadorica vrijednosti naše zemlje, do sada je i realizirala i podržala brojne humanitarne projekte, a rukovodi jednom od najvećih australijskih kompanija za nekretnine.



- Čast i obaveza je biti Ambasadorica Sigurne kuće. Na odluku da podržim projekat me inspirisala priča dječaka koji trenutno boravi u Sigurnoj kući. Posebno sam osjetljiva na djecu, jer su ona najveće žrtve kućnog nasilja u porodici. Mi kao roditelji smo dužni da ih zaštitimo, pružimo zdravo i sretno djetinjstvo i odrastanje. Kao društvo moramo zaustavljati svaku vrstu nasilja, a naročito nad ženama i djecom - istaknula je Đemila Talić Gabriel.



Direktorica Fondacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinović zahvalila joj je na odlučnosti da učestvuje u humanoj misiji.



Ona je istaknula značaj okupljanja bosanskohercegovačkih građana iz inozemstva koji na ovaj način doprinose razvoju demokratskog društva, osnaživanju načina razmišljanja i podizanju svijesti o rješavanju problema odnosa prema nasilju.



Mujezinović se, u ime Fondacije lokalne demokratije, posebno zahvalila i svim drugim donatorima i aktivistima za podršku radu Sigurne kuće, a građani su pozvani da podrže akciju mlade bosanskohercegovačke dizajnerice Hane Sirćo.



Ona je nedavno pokrenula kampanju H4hera, a svi koji žele mogu ovu akciju podržati pozivom na humanitarni broj 090 291 094, saopćeno je iz Fondacije lokalne demokratije.





