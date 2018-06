Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić danas su obišli Stadion Grbavica gdje su u toku radovi na rekonstruciji terena i postavljanju travnjaka, na kojem će FK Željezničar za nešto više od 20-ak dana igrati prve evropske utakmice.

Foto: 24sata.info

Nakon obilaska terena, gradonačelnik Skaka i predsjednik FK Željezničar Senad Misimović u Plavom salonu potpisali su ugovor po kojem će Grad Sarajevo za projekt rekonstukcije terena izdvojiti 200.000 KM.



Gradonačelnik je tom prilikom izrazio zadovoljsvo napretkom radova.



- Iskreno se nadam da će se u budućnosti naša kvalitetna saradnja nastaviti, uz podršku Gradskog vijeća. Želja nam je da FK Željezničar i FK Sarajevo pokušaju da vrate titulu u ovaj grad. Učinit ćemo sve da se to i desi, kao i da vratimo ono po čemu je Sarajevo poznato, da ponovo bude grad sporta. Ovo je samo jedna od prepreka koju zajednički savladavamo. Čestitam ljudima koji predvode Željezničar, osjeti se njihova energija, osjete se ljudi koji vole ovaj klub i ovaj grad - kazao je Sakaka.



Predsjednik FK Željezničar Senad Misimović zahvalio je na podršci grada infrastrukturnim pojektima kluba.



- Klub je započeo dosta projekata, ali projekt terena je ultimativni, koji podrzumijeva direktnu podršku u sportskom segmentu. Moram istaći da u čitavoj dosadašnjoj saradnji sa gradonačelnikom imamo podršku i to nije samo teren koji gradimo. Ono što najviše interesuje naše navijače je kad će teren biti završen. Mi smo rekli da će teren biti spreman za prvu utakmcu koju FK Željezničar igra u evropskim takmičenjima i ako budemo domaćini mi ćemo 12. jula igrati na ovom terenu - kazao je Misimović.



On je dodao da klub ima jako dobru saradnju sa izvođačem, koji je uprkos vremenskim prilikama uspio ostvarti dinamiku koja garantira završetak u roku, te da projekt rekonstrukcije terena ne može doći u pitanje.



Protivnika u 1. kolu kvalifikacija Evrpske lige FK Željezničar će saznati sutra nakon žrijeba u švicarskom Nyonu.

(fena)