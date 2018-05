Sve lošiji uvjeti i sve veći broj migranata najkraći je opis situacije u improviziranom šatorskom naselju koje su migranti formirali u parku prekoputa zgrade Sarajevske vijećnice.

Migrantima, među kojima je značajan broj djece, pomažu uglavnom humanitarne organizacije među kojima su "Merhamet", Crveni krst FBiH i Pomozi.ba, kao i pojedini građani Sarajeva.



Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ svakodnevno pomaže migrante iz Sirije i drugih zemalja koji su privremeno utočište našli u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, uposlenici „Merhameta“ u Sarajevu i Bihaću obilaze lokacije na kojima borave migranti i dostavljaju im hranu, životne namirnice, odjeću i sredstva za higijenu, prenosi Anadolu Agency.



Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić kaže da će ova humanitarna organizacija, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti sa pomaganjem migrantima na području Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona i na ostalim lokacijama gdje to bude potrebno.



"'Merhamet' nastoji da se, u razgovorima sa nadležnim institucijama u BiH, traže i nađu najpovoljnija rješenja za zbrinjavanje migranata, među kojima su brojne porodice s djecom. 'Merhamet' je o ovom problemu, između ostalih, razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ovim unesrećenim ljudima, koji su trenutno našli utočište u BiH, 'Merhamet' pomaže od samog njihovog dolaska, u skladu sa svojim mogućnostima, bez obzira što državni organi i nadležne institucije sporo djeluju", kazao je Šahić.



Prema njegovim riječima, “Merhamet” je od početka izbjegličkog vala u BiH udvostručio svoje napore.



"Cilj nam je da tim unesrećenim ljudima pružimo najosnovniju pomoć u hrani, odjeći i sredstvima za higijenu. Uvjereni smo da će se ovaj problem riješiti sistemski čime bi naša pomoć bila efikasnija. 'Merhametova' pomoć nema jednokratan karakter. Svakodnevno smo prisutni na terenu pomažući migrantima kako ne bi ostali gladni. Sa sličnim problemima smo se suočavali i mi od 1992. do 1995. godine i zato su naši građani posebno osjetljivi na nedaće migranata", kazao je Šahić.



Nedavno je u općini Stari Grad održan hitan sastanak povodom sve većeg broja migranata u Sarajevu sa kojeg je upućen poziv nadležnim institucijama za hitnim rješavanjem problema smještaja migranata. Zaključci sa sastanka upućeni su Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH, a rečeno je da se očekuju konkretni potezi tih institucija.



Od januara do danas Služba za poslove sa strancima BiH procesuirala je blizu 3.500 migranata. Ovo je trostruko više od ukupnog broja migranata u 2017. godini.



Direktor Sužbe Slobodan Ujić rekao je ove sedmice da su dva kantona koja su na udaru i u kojima je trenutno najviše migranata Kanton Sarajevo i Unsko-sanski kanton. Rekao je kako je za oba kantona potrebno pronaći rješenja i napraviti smještajne kapacitete koji će biti van naselja.





