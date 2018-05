Manifestacija pod nazivom "Sarajevo ljubavi moja" koja ima za cilj podizanje svijesti i inkluzije u društvu danas se održava u parku "Nijaz Duraković" Hastahana, gdje se građani Sarajeva druže i provede vrijeme sa štićenicima zavoda koji se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama.

Foto: FENA

Druženje se odvija kroz razne sportske aktivnosti kao što su nogomet i košarka, zatim slikanje, pjevanje, muzika a za sve posjetioce obezbijeđena je besplatna hrana, sokovi, sladoledi...



Porodični dan je otvorio zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača koji je istaknuo da se ovim događajem nastoji ojačati duh zajedništva i solidarnosti.



"Ovdje se družimo ležerno na porodičnim osnovama. Želimo da grad ima duh zajedništva i solidarnosti. 'Sarajevo ljubavi moja' je vjerovatno najljepša pjesma o grada i sada želimo pokazati simboliku što smo ponosni građani. Želimo da grad bude bolji i kvalitetniji, da obnovimo druženje", poručio je Drljača.



Dodao je da je važno da se gradu vrati dobri duh Sarajeva koji je simbol snage, moći i pozitivne energije.



"Znamo da je porodica osnovna ćelija društva a to je i ideja da bude ležerno druženje na kojem će biti prisutni svi, počevši od učenika, studenta, roditelja, svih onih koji pripadaju ovom gradu. Mi moramo graditi proces inkluzije i odnos prema osobama koje imaju poteškoće", naveo je ministar.



Rekao je da je prirodan proces da se čovjek prilagođava društvu ali i to da je smisao inkluzije da se društvo prilagodi svakom pojedincu i da osjeti da pripada društvu te u punom kapacitetu pruži svoje potencijale.



Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić naglasio je da je obećan kvalitetan sadržaj tokom Dana Općine Centar.



"Ovo je važna aktivnost. Raduje nas da su tu prisutni svi u dobnoj granici od tri do 93 godine. Radujemo se dobrom danu i preuzeli smo obavezu da ćemo ovdje u Hastahani stalno imati neke događaje. Važno je da se nešto događa i da ima ljudi", zaključio je Ajnadžić.





(FENA)