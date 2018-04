Lonley Planet objavio je tekst o ponovnom otvorenju Trebevićke žičare uz preporuku turistima da posjete Sarajevo i uživaju u ovoj atrakciji.

Foto: Klix.ba

U tekstu navode kako je žičara uništena tokom rata, a da sada ima 32 gondole koje pružaju predivan pogled na olimpijski grad.



"Gondole su u bojama zastava BiH i Olimpijade i prevoze vas od srca Sarajeva do olimpijske planine na kojoj je održano takmičenje u bobu. Žičara putuje od starog grada u blizini Baščaršije do obronka Trebevića gdje su Sarajlije uživale u šetnjama, izletima i zimskim sportovima prije konflikta. Trebević je bio pogodna tačka za snajperiste tokom opsade glavnog grada BiH koja je trajala od 1992. do 1996. godine. Nakon što se rat završio, zabrinutost zbog mina i manjak puteva spriječili su lokalno stanovništvo da se vrati tamo. Ali posljednje mine su uklonjene, putevi izgrađeni, a restorani, hoteli, kafići i zabavni park su otvoreni, što je odlična vijest za sve posjetioce koji žele da istraže ovo područje", piše Lonley Planet.



Žičara je stara 59 godina, a njena obnova koštala je osam miliona dolara od čega je većinu donirao filantrop Edmond Offermann. Novina je da će gornja stanica žičare nositi ime Rame Bibera, prve žrtve opsade, čovjeka koji je ubijen dok je čuvao žičaru.







