Svečano je otvoren 2. Međunarodni sajam namještaja, uređenja enterijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije pod nazivom "Sarajevo 4 Walls".

Foto: 24sata.info

Sajam već prvog dana bilježi posjećenost veću od očekivane, a u narednim danima očekuje se još veći broj posjetitelja.



Na sajmu učestvuje više od 50 izlagača sa više od 80 brendova. Sve posjetitelje očekuju i sajamski popusti i do 50%.



Sajam je humanitarnog karaktera, a kroz prodaju ulaznica biće prikupljena sredstva za pomoć korisnicima emisije "Ispuni mi želju" i za projekt "Roditeljska kuća-za djecu oboljelu od karcinoma" u Sarajevu.



Ulaznica za sajam košta dvije KM, a 50% iznosa od prodatih ulaznica bit će donirano u humintarne svrhe. Radno vrijeme sajma je od 11 do 19h od četvrtka do subote, a u nedjelju od 11 do 17h.

(24sata.info)