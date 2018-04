Svečana sjednica Gradskog vijeća povodom 6. aprila, Dana Grada Sarajeva počela je večeras u Vijećnici minutom šutnje i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima te civilnim žrtvama rata, koji su sebe utkali u odbrani Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igor Gavrić koji je građanima Sarajeva i BiH čestitao rođendan Sarajeva, a gostima iz bratskih i prijateljskih gradova regije i svijeta, predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH i laureatima Šestoaprilske nagrade poželio dobrodošlicu.



"Dok drugi gradovi imaju svoje zaštitnike, patrone i svece, Sarajevo ima sudbinsku povezanost sa ovim datumom. Šesti april je sudbonosan za ovaj Grad", kazao je Gavrić.



Podsjetio je da je 6. aprila prije 26 godina 60.000 ljudi na trgu BiH protestiralo i reklo ne, a to je rezultiralo sa 1.425 dana teške opsade, koja se završila pogibijom 11.500 sugrađana.



"To građansko 'ne' je rezultiralo najtužnijim ružičnjacima na svijetu, sarajevskim, u kojima je posađena 1.601 ruža, simbol poštovanja na njihovu nevinu žrtvu i kao opomena svima nama i svakom putniku namjerniku kolika je cijena ljudskog ludila i gluposti. Zbog toga je 50.000 sugrađana ranjeno, a 35.000 objekata je uništeno", naglasio je Gavrić.



Također je podsjetio da je na današnji dan, prije 77 godina, Sarajevo brutalno avionski bombardovano a potom i okupirano od nacističko-fašističkih snaga, ali da 6. aprila prije 73 godine u Sarajevo dolazi sloboda, a ideja antifašizma je pobijedila i duboko se ukorijenila u sarajevske ulice i mahale.



Sarajevo postaje upravno, kulturno, naučno i ekonomsko središte u BiH.



"Na današnji dan, nešto više od osam sati Sarajevo je ponovno dobilo svoj stari novi simbol svoju žičaru, ponovno Trebević silazi u grad", naglasio je Gavrić, te zahvalio bračnom paru Opherman Ediju i Maji što su upalili inicijalnu iskru bez koje mi danas to ne bi imali.



Ukazao je na predan rad Gradskog vijeća koje je radilo i radi na kapitalnim projektima, usvojilo je jedan rebalans budžeta i jedan budžet, jednoglasno donosi odluke koje su od značaja za građane i državu.



Naveo je da Grad preuzima kolekciju Ars Aevi i u fazi je registracija JU Ars Aevi kao preteče u izgradnji muzeja suvremene umjetnosti.



Također je bilo i neuspjeha, kazao je Gavrić, izmjenom Ustava Kantona Sarajevo nisu uspjeli proširiti cjelovitu teritoriju grada, a nisu uspjeli inicirati donošenje zakona o glavnom gradu.



"Kako god, mi idemo dalje predstoji nam organizacija EYOF-a 2019, izgradnja infrastrukturnih objekata na Trebeviću, biciklističke staze i zato budite sigurni da će Sarajeva biti, a sve drugo će proći", istakao je Gavrić na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva.





