Privode se kraju posljednje pripreme za vožnju trebevićkom žičarom da bi Sarajlije i gosti 6. aprila, na rođendan grada, nakon 25 godina uživali u njegovim ljepotama posmatrajući ga iz zraka.

Arhiv / 24sata.info

Mašinski inženjer i magistar tehničkih nauka koji radi na izgradnji žičare Adnan Selmanović kazao je Feni da građevinski radovi još traju i da će biti dovršeni za oko dva mjeseca, ali trasa žičare ne zavisi od toga.



Pojašnjava da instalacija žičare ima 33 kabine, kapacitet je 1.200 ljudi, a vozit će brzinom od pet metara u sekundi, što znači da će vožnja trajati oko sedam minuta. Kapacitet jedne kabine je 10 osoba, a nosivost je 750 kg.



Od polazne do krajnje stanice ima 10 stubova. Udaljenost između kabina je 150 metara, a može raditi i sa 50 posto kapaciteta. To znači da može voziti i sa 16 kabina, na trasi udaljenosti oko 300 m – rekao je.



Horizontalna udaljenost je po sedam metara. Sajla, vučno i noseće uže, kao i zračni kabl (koji služi za komunikaciju između brdske i dolinske stanice) su, kaže inženjer, najbolje kvalitete.



Rok trajanja žičare je 40 godina, što je i vrijeme planirano za standardnu eksploataciju, uz kontrolu i inspekcijski nadzor koji je obavezan izvršiti svake godine.



- Za sve te inspekcijski nadzor morat ćemo angažirati renomirane kuće iz inostranstva. U BiH nema ovlaštenih tijela koja mogu izdati certifikat za obavljen inspekcijski pregled postrojenja trebevićke žičare - naglasio je i dodao da sredstva nisu mala.



Inženjer Selmanović podsjeća da je Projekt izgradnje žičare zahtijevao multidiscipliniran pristup a realiziran je uglavnom bez problema. Na projektu je radilo više od 200 ljudi.



- Moguće su razne opasnosti kod svakog projekta te vrste, ali mi smo probleme rješavali u datom trenutku. Projektu smo prišli temeljito, pripremili se za izgradnju. Trebevićku žičaru otvaramo 6. aprila – istakao je on.



Selmanović naglašava da je to važan projekt i za državu i za grad. Prva je to kabinska instalacija žičare i može poslužiti za ponos, a za njega je taj angažman bio veliki izazov i zadovoljstvo.



U bilo kakvim vanrednim situacijama spremne su Specijalne jedinice MUP KS, Federalne jedinice za podršku MUP-a, Civilne zaštite i Gorske službe spašavanja „Trebević“. Oni će vršiti evakuaciju i spašavanja ljudi iz kabina putem užeta do tla.



- U svakoj kabini je ugrađen video nadzor. U slučaju da sve stane postoji pomoćni motor, a planiramo minimalno jednom godišnje provoditi vježbu evakuacije – zaključio je mašinski inženjer i magistar tehničkih nauka na izgradnji trebevićke žičare Adnan Selmanović u izjavi za Fenu te pozvao građane da dođu na svečano otvorenje.

