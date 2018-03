Sarajevo uživa međunarodni kredibilitet, dobro je pozicioniran grad unutar našeg regiona. To pokazuje i činjenica da na rođendan Sarajeva, 6. aprila, dolazi mnogo gostiju iz čitavog svijeta. Toga dana bit će otvorena i Trebevićka žičara, nakon 26 godina.

Foto: 24sata.info

Kazao je to intervjuu za Fenu gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i naglasio da je za Dan grada Sarajeva pripremljen bogat kulturni program za goste koji će zajedno sa građanima proslaviti rođendan olimpijskog grada.



- Na ceremoniju otvorenja Trebevićke žičare dolazi više od 20 stranih delegacija iz Evrope i svijeta. Ove godine za 6. april Sarajevo će zaista biti centar regiona. Sarajevo to jeste geografski, ali mi želimo da bude tako pozicioniran i kad su u pitanju kultura i ostale oblasti – kazao je Skaka.



Gradonačelnik je naveo da program 5. aprila u Vijećnici otvara "Izložba uspinjača" kustosica Muzeja Sarajeva Aide Sulejmanagić, Amre Madžarević i Žanke Dodig.



Šestog aprila će biti otvorena izložba "Uspomene", postavljena u izlozima duž ulice Sarači. Koncept izložbe su fotografije o staroj žičari čiji su autori bh. građani.



- U Sarajevu imamo izložbu koju su prvi put kreirali građani Sarajeva i BiH. To su emotivne privatne fotografije i mislim da će to biti nešto jako zanimljivo – rekao je Skaka.



Također će biti promovirana pjesma i spot "Trebević ponovo silazi u grad" koju su radili nekadašnji članovi sarajevske grupe "Ambasadori" - Zdravko Čolić, Ismeta Dervoz, Hari Varešanović i Jasna Gospić, a stihove je napisao Zlatan Fazlić Fazla u produkciji Nikše Bratoša.



Ispred sarajevske tržnice bit će otvorena izložba "Prvo ulično bijenale grafike – Grafičko proljeće", čiji je inicijator bh. slikar Safet Zec.



- Treba kreirati pozitivnu energiju kojom ćemo Sarajevu vratiti stari sjaj i učiniti ga još ljepšim. Stoga pozivam građane Sarajeva da budu dobri domaćini po čemu su poznati u svijetu, ali i da uživaju u rođendanskoj proslavi svoga grada - naveo je Skaka.



Podsjeća da su Gradska uprava Sarajeva i Gradsko vijeće realizirali ono što su i obećali.



- Otvorena je Vijećnica, a uskoro će i Trebevićka žičara - dva najveća simbola Sarajeva - naglasio je.



Skaka je kazao da će građani žičaru moći da koriste od 6. aprila, nakon ceremonije otvorenja (od 14.00 sati). Povratna karta će koštati šest KM, u jednom pravcu četiri KM, karta za turiste je 20 KM. A o tome će svakako, kaže gradonačelnik, još odlučivati JP Sarajevo d.o.o.



Ističe da je žičara isplativ projekt i nije namijenjen samo za elitu, bit će na usluzi svim građanima grada Sarajeva.



- Želja nam je da što veći broj ljudi uživa u ljepotama Trebevića, uspinjući se žičarom - poručio je Skaka.



Gradonačelnik podvlači da projekti koje uprava grada realizira nisu slučajni. Novogodišnji koncerti Dine Merlina i Zdravka Čolića, otvaranje Vijećnice, niz kulturnih događaja, kao i najavljeni projekt obnove Olimpijskog muzeja na čemu ova administracija radi neki su od projekata koji imaju za cilj da građanima Sarajeva omoguće što kvalitetniji i bolji život, a gostima i turistima ugodan boravak.



- Držim do mišljenja građana Sarajeva. To mi pokazuje smjer kojim ću se kretati. Uz pomoć društvenih mreža nastojim čuti njihove ideje, šta bi trebalo raditi - naveo je Skaka.



Kaže da nije bilo jednostavno realizirati sve te projekte, te zahvalio Gradskom vijeću za podršku.



Ističe da se ne smije zaboraviti doprinos "ljudi koji su bili prije nas ovdje" poput bivšeg gradonačelnika Ive Komšića koji je, kako je rekao, najzaslužniji za redovno financiranje Grada Sarajeva iz budžeta Federacije BiH, doprinio je otvaranju Vijećnice te pokrenuo proces obnove Trebevićke žičare.



Skaka je podsjetio i na napore bivše gradonačelnice Semihe Borovac, koja je mnogo uradila za Sarajevo naglašavajući da je bila jedna od najaktivnijih, najproduktivnijih i dosad jedina žena na funkciji gradonačelnika.



- Vjerujem da ćemo tu pozitivnu energiju koju je grad Sarajevo i ranije imao nastaviti odlučno, a mi ćemo biti administracija kojoj se može vjerovati – zaključio je Abdulah Skaka u intervjuu za Fenu.



U okviru programa obilježavanja Dana grada Sarajeva - 6. aprila bit će odata počast poginulim borcima i šehidima, održana svečana sjednica Gradskog vijeća, a istaknutim ličnostima dodijeljena priznanja "Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva".

