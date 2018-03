Ron Haviv, svjetski poznati fotoreporter čiji je objektiv ovjekovječio i upoznao svijet o mnogim ratnim prizorima iz Bosne i Hercegovine, dobitnik je nagrade koju projekt Modul memorije u Sarajevu, prvi put otkad postoji, dodjeljuje za poseban doprinos očuvanju kulture sjećanja.

Priznanje mu je večeras na ceremoniji u Vijećnici uručio Nihad Kreševljaković, jedan od pokretača programa Modul memorije.



Vizuelno, nagrada je statua od stakla s karakterističnom napuklinom u sredini kakva nastaje od puščanog zrna.



Ron Haviv je početkom devedesetih godina prošlog vijeka želio da njegove slike obiđu svijet i time brzo pomognu ubijanoj zemlji, a večeras se u Vijećnici izvinio što pomoć iz svijeta nije došla ili nije mogla doći prije.



U Vijećnici je postavljena izložba njegovih rijetko viđenih i neviđenih fotosa iz ratne Bosne i Hercegovine, punih nezamislive ljudske patnje; iz Bijeljine na samom početku rata, kad je, uprkos protivljenju Arkanovih Tigrova, uspio, primjerice, da snimi i posljednje trenutke jedne od žrtava, potom iz Sarajeva, gdje je također ovjekovječio sveprisutnu ljudsku patnju, suze i krv, iz logora Trnopolje odakle je donio slike izmršalih ljudi izgubljenih pogleda.



Saradnica Rona Haviva u projektu "Biografy of Photo" dr. Lauren Walsh, kao moderatorica u dijelu večerašnje ceremonije u Vijećnici, upitala ga je zašto je ovu izložbu naslovio “Sjena uspomene” i zašto neke od fotosa predstavlja prvi put nakon 25 godina od njihovog nastanka. Odgovorio je da želi podsjetiti svijet na lekciju iz teških vremena sad kad i dalje, u pojedinim tačkama svijeta, bjesne sukobi ne bi li te slike uticale na svijest barem nekog pojedinca koji može zaustaviti sadašnje patnje.



- Ron Haviv jednom je rekao - prvo sam čovjek, pa tek onda fotograf. Zbog svega što je uradio i što radi svih ovih godina bez prestanka, vjerujemo da kao čovjek objedinjuje samu suštinu onoga čemu je Modul memorije posvećen, a to je umjetnost i ljudsko djelovanje kao spoj estetike i etike - rekao je Nihad Kreševljaković uručujući mu priznanje.



- Dok provodim više vremena s "novim" radom, prisiljen sam ponovo doživjeti ono što sam bio zaboravio. To me podsjeća da svaki pojedini trenutak, bilo da je fotografisan ili ne, ima pravo da ga se vidi, osjeti i razumije. Kako je vrijeme promicalo, uspomene nastavljaju živjeti ispod površine, čekajući da budu probuđene i ponovo viđene. Sada je vrijeme da rasvijetlimo moje sjene iz prošlosti - zapisao je autor fotosa.



Ron Haviv je Amerikanac, rođen 1965. godine. Svjetski je poznat i nagrađivani fotoreporter koji svojim radom promoviše humanost i ljudska prava i jedan je od najznačajnijih fotografa današnjice.



Njegove fotografije su prvorazredni historijski dokumenti.



Dokumentirale su svirepost kojoj su bili izloženi građani Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja zahvaćenih ratom, te nastajale u nadi da će izazvati reakciju koja bi dovela do okončanja stradanja.



Kroz svijet fotografije, oduvijek ga je vodila ljubav, ali i želja da pomogne ljudima, rekao je večeras Nihad Kreševljaković dodjeljujući nagradu Ronu Havivu, dobrom čovjeku, kako ga je oslovio.



Brojne zvanice u Vijećnici ispratile su ga gromoglasnim aplauzom.





