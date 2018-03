Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je prvi smrtni slučaj od gripe na području Kantona Sarajevo. Pacijent je preminuo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Iz Federalnog zavoda, odakle su nam potvrdili ovu informaciju, naveli su da im je od početka sezone prijavljeno 13 smrtnih slučajeva od komplikacija izazvanih virusom gripe.

No, prema podacima kantonalnih zavoda, ukupan broj umrlih u Federaciji BiH od gripe daleko je veći. Samo u TK ih je devet, u ZDK četiri, HNK dva, a USK i KS po jedan.



- Umrli su većinom imali neko hronično oboljenje, šećernu bolest, astmu ili neko kardiovaskularno oboljenje - rečeno nam je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odakle nisu mogli dati više informacija o smrtnom slučaju iz Sarajeva.



Na aparatima



Prošle sedmice od gripe tipa A H1N1, koja je poznata kao svinjska gripa, u Jedinici intenzivnog liječenja Kantonalne bolnice Zenica (KBZ) preminula je i pacijentica A. A. (32) iz Žepča.Prema riječima dr. Ednana Drljevića, predsjednika Tima za sprečavanje gripe u KBZ-u, pacijentica je 10. marta sa simptomima ozbiljne respiratorne insuficijencije primljena na Odjel za infektivne bolesti i isti dan je premještena u Jedinicu intenzivnog liječenja, na aparat za mehaničku ventilaciju.



- I pored svih poduzetih mjera intenzivnog liječenja, bolest se završila smrtnim ishodom. Procijenjeno je da je pacijentica kao popratnu bolest imala konstituciju koja je u njenoj dobi podložna komplikacijama respiratornog sistema - kaže Drljević.



On ističe da postoji još pet pacijenata sa područja ZDK kod kojih je potvrđen virus H1N1.



- Teško je precizirati o kojem se broju pacijenata radi, ali oni kod kojih je potvrđen H1N1 nisu teškog zdravstvenog stanja niti su životno ugroženi. Činjenica, imamo jedan slučaj kod pacijenta kojeg smo poslali u Sarajevo zbog teškog stanja, ali će on nakon dvadesetak dana biti vraćen u našu ustanovu – dodaje on.



Epidemija traje



Prvi smrtni slučaj od gripe u proteklih nekoliko dana zabilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Riječ je o 63-godišnjaku koji je, osim teške upale pluća, imao problema sa srcem, dijabetesom i pretilošću.



- U 2018. godini imali smo osam slučajeva koje smo liječili pod dijagnozom gripe i svi su imali upalu pluća. Jedan od tih bolesnika, koji je uz influencu imao i srčanih problema, umro je - naveli su na Infektivnom odjelu Kantonalne bolnice u Bihaću.



Iako je najavljeno da će u martu stagnirati situacija s gripom, Drljević ističe da je trenutni broj oboljelih najveći od kada se mjeri gripa i najranije je počela epidemija koja još traje.Prema aktuelnim podacima, od početka sezone Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljene su 25.393 oboljele osobe, od čega posljednje sedmice 1.183.



U Brezi umrlo dijete, sumnja se na gripu



Žensko dijete E. Z. iz Breze rođeno 2016. godine umrlo je jučer. Prema nezvaničnim informacijama, dijete je prethodnih dana imalo temperaturu i začepljenje nosa, a iz brezanskog Doma zdravlja nisu mogli potvrditi je li smrt nastupila zbog zaraze, odnosno gripe.



- Medicinska sestra i vozač kola Hitne pomoći otišli su po pozivu po majku i dijete, ali, nažalost, dijete je u ambulantu dovezeno mrtvo. Doktori su pokušali reanimaciju, ali nisu ništa uspjeli. O uzrocima trenutno ne možemo govoriti - kazali su iz Doma zdravlja.



Šest slučajeva morbila u RS, devet u FBiH



Kada je riječ o zaraznim bolestima, Institutu za zaštitu zdravlja RS prijavljen je šesti slučaj oboljelih od morbila. Riječ je o trudnici iz Modriče (22), koja je smještena u bolnicu u Doboju i u stabilnom je stanju. Prethodno su u Istočnom Sarajevu zabilježena četiri slučaja morbila, jedan pojedinačan i tri povezana, zbog čega je proglašena epidemija u tom gradu, a još jedan slučaj registriran je u Vlasenici. Inače, devet slučajeva morbila prijavljeno je i u Federaciji BiH, ali svi su sporadični. Samo je jedan klinički potvrđen.





(Avaz)