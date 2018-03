U ime svih roditelja i učenika srednjih škola u Kantonu Sarajevo, Upravni odbor Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola u KS upućuje apel da se prestane sa ugrožavanjem sigurnosti naše djece i uposlenika škola.

arhiv / 24sata.info

"Iz dana u dan imamo sve više dojava o postavljenim bombama. Ovo ludilo mora prestati odmah.



Jučer smo obavili razgovor u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS gdje nam je rečeno da policija ima načina da se pronađe počinioca ovog kriminalnog čina. Zar je stvarno netko toliko nerazuman da želi da ga policija hapsi pred školskim kolegama, roditeljima ili da bude novčano kažnjen, izbačen iz škole, osuđen na neku od zatvorskih kazni !



Šta god bio motiv, frustracija ili bilo šta drugo, naša djeca nisu kriva za to.



Od Ministarstva unutrašnjih poslova KS, tužilaštva i sudstva tražimo da pojačaju napore kao bi se spriječili i kaznili počinioci.



Od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS zahtijevamo da izostavljena nastava i pismeni testovi, zbog ovog neodgovornog postupka pojedinca, budu nadoknađeni.



Roditelje molimo da razgovaraju sa svom djecom i objasne im da ne sudjeluju u ovim kriminalnim aktivnostima. Da pomognu predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova KS u lakšem i bržem otkrivanju počinilaca.



Bez obzira na motiv, kakav god on bio i tko god on bio, pojedinac ili neki drugi prekriveni interes, prijava o postavljenoj bombi je nešto nemoralno, neodgovorno i kriminalno djelo prema našim najmlađima.



Ne pristajemo na to da nam djeca svaki dan panično bježe iz učionica, propuštaju nastavu i čekaju na ulicama na ovoj hladnoći kako bi nastavili s redovnom nastavom", saopćio je

Upravni odbor Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola KS.

(24sata.info)