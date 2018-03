U Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) danas je, usljed nedolaska svjedoka optužbe, odgođeno suđenje u predmetu Alen Čengić i drugi ('slučaj Holiday Inn'), a naredno ročište zakazano je za 27. mart.

Foto: 24sata.info

Sud je, na temelju obavijesti poštanske službe, konstatirao neuspješnu dostavu poziva za dvoje svjedoka optužbe koji nisu pronađeni na ranije prijavljenoj adresi stanovanja, te će biti izdata naredba za njihovo dovođenje putem sudske policije.



U vezi s trećom svjedokinjom koja se, prema saznanjima Tužiteljstva, nalazi u Beču, zastupnica optužbe, tužiteljica Nina Šahinpašić predložila je da se njen iskaz čita, s obzirom na okolnosti da ona (svjedokinja) najranije do ljeta neće biti u prilici odazvati se pozivu za svjedočenje.



Ovom prijedlogu se uime odbrane usprotivila advokatica Lejla Čović, istaknuvši da se radi o izuzetno važnom svjedoku, te da bi čitanjem iskaza odbrana bila lišena mogućnosti unakrsnog ispitivanja.



Strane u postupku su se u vezi s tim usaglasile da pitanje saslušanja ove svjedokinje ostane otvoreno, odnosno da 'se sačeka' do ljeta, te da se, ukoliko do tada ne bude ispitana, pristupi čitanju njenog ranije datog iskaza.



Optužba je, nadalje, predložila da se na naredno ročište pozovu djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), a na okolnosti posebnih istražnih radnji, odnosno reprodukcije presretnutih telefonskih razgovora.



Odbrana je u tom kontekstu konstatirala da ima transkripte presretnutih razgovora te zatražila da joj Tužiteljstvo proslijedi i audio-snimke, a što bi, prema nalogu Suda, trebalo biti realizirano u roku od tri dana.



Akteri 'slučaja Holiday Inn' - Alen Čengić, Adnan Hadžibajrić, Mehmed Puškić i Adis Skorupan se, prema optužnici Tužiteljstva Kantona Sarajevo, terete za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom, ugrožavanjem sigurnosti i teškom krađom, te oštećenjem tuđe stvari i organiziranjem otpora.





(FENA)