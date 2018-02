Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo saopćilo je da su uspješno okončani radovi na ispitivanju elektro-energetske spremnosti postrojenja na lokaciji Vrelo Bosne - Izvorište "Bačevo", koji su izvođeni tokom dana te je uspostavljeno uredno vodosnabdijevanje.

Foto: 24sata.info

- "Elektrodistribucija" okončala je svoje radove do 14 sati, te su se stekli potrebni preduvjeti za puštanje u pogon bunara i pumpnih stanica. Do 14 sati su okončani i radovi na zamjeni sekcionih zatvarača na 3 Alipašinska bunara. Ponovno uspostavljanje vodosnabdijevanja vršeno je etapno, uz puni nadzor i kontrolu svih parametara koji obezbjeđuju bezbjedno popunjavanje sistema – navodi se.



Preciziraju da je u protekla četiri sata, sistem vodosnabdijevanja uspostavljan po unaprijed napravljenom planu, a i prema pravcima pumpanja.



Tako su vodu dobili najprije dijelovi grada koji se snabdijevaju s rezervoara "Mojmilo", "Igman" i "Hrasnica", potom sukcesivno s Pumpne stanice "Alipašin Most" i njoj pripadajućih podcentara.



- Nakon toga, u svim dijelovima Kantona Sarajevo koji se snabdijevaju vodom sa Izvorišta "Bačevo", uspostavljeno je uredno vodosnabdijevanje - navodi se.



Iz KJKP VIK ističu da se, u slučaju da na nekom području ima problema u vodosnabdijevanju, građani mogu obratiti njihovom Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.





(FENA)