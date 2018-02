Članovi Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade za 2018. godinu održali su danas još jedan sastanak na kojem su odlučili i izabrali uži krug kandidata koji će se takmičiti za ovu prestižnu nagradu, koja se tradicionalno dodjeljuje na Dan Grada Sarajeva, 6. aprila.

Foto: Avaz

Međutim, to još uvijek nije konačna odluka jer je novi sastanak Odbora zakazan za petak kako bi se usaglasili stavovi. Nakon toga konačnu riječ dat će vijećnici Gradskog vijeća na narednoj sjednici. Oni će svojim glasovima odlučiti ko će to biti dobitnici Šestoaprilske nagrade te ko će biti počasni građani Sarajeva.



- Nismo danas uspjeli završiti sve jer u jednoj oblasti kulture imamo više kandidata. Tajnim glasanjem njih ćemo izabrati u petak. U oblasti privrede, prema Gradskom vijeću, ide prijedlog Amer Bukvić i kompanija "Centrotrans". U oblasti kulture sigurno ide Emir Hadžihafizbegović i birat ćemo između grupe "Ambasadori" ili Jezz Fest Sarajevo. U kategoriji sporta kandidirani su Karate klub "Bosna" i Zdravko Stojnić. U oblasti zdravstva kandidati su Udruženje "Medicinska asocijacija BIMA" u BiH i prof. dr. Ismet Gavrankapetanović. Profesorica Tatjana Ljujić-Mijatović predložena je za nagradu u kategoriji nauka i obrazovanje, a iz ostalih oblasti to je Odred Lasta - kazao je predsjednik Odbora Velija Katica za "Dnevni avaz".







(Avaz)