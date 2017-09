Međunarodni aerodrom Sarajevo testirao je protekle zime "antifog sistem" za rasturanje tzv. pothlađene magle tečnim propanom. U prvoj sezoni testiranja, sistem se pokazao uspješnim za rješavanje problema. Pothlađena magla u zimskim mjesecima predstavlja najveći problem za redovno funkcioniranje avioprometa na aerodromu Sarajevo - kazala je Feni glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo Sanja Bagarić-Arnaut.

Foto: 24sata.info

Dodala je da su u januaru, specijalni uređaji s difuzorima bili postavljeni na više lokacija na zračnoj strani aerodroma te dva mobilna difuzora na vozilu.



- Ispuštanjem za okoliš neškodljivog kemijskog reagensa tečnog propana, magla se na ovaj način pretvara u ledene čestice, odnosno snježne kristale koji zatim u vidu oborina padaju na zemlju - kazala je Bagarić- Arnaut.



Naglasila je da se "sistem pokazao uspješnim, a to se manifestiralo povećanjem vidljvosti, prelaskom pothlađene magle u inje".



- Iako je riječ o skupom sistemu rezultati izvedenog testiranja pokazali su da investiranje u ovaj sistem može biti potpuno opravdano i višestruko korisno. Stoga je Aerodrom Sarajevo odlučio da nastavi s testiranjem ovog sistema da bi uz već postojeći Sistem za instrumentalno slijetanje (tzv. ILS sistem) još više poboljšao uvjete za uspješno slijetanje i polijetanje zrakopolova s Aerodroma Sarajevo - kazala je.



Podsjetila je da je riječ o sistemu koji je uspješno testiran još za vrijeme Zimskih olimpijskih igara 1984. ne samo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo već i na skijaškim stazama, kada je magla u nekoliko navrata prijetila da prekine natjecanje.



- Ovaj sistem može se efikasno primijeniti u određenim uvjetima kao što su vanjska temperatura ispod 0° C ali do nekih -7-8° C - napomenula je.



S Međunarodnog aerodroma Sarajevo naglašavaju da ovaj aerodrom nije jedini koji zbog magli ili određenih vremenskih neprilika, poput jakog vjetra i slično, ima određeni broj otkazanih letova tokom godine. Primjera radi, prošle zime i aerodrom u Dubaiju je imao stotine otkazanih letova zbog magle.



Krajem godine trebalo bi da počne rekonstrukcija sarajevskog aerodroma, kako je i ranije najavljivano. Projekt je vrijedan 38 milona KM. Rok radova prema sadašnjim planovima trebao bi trajati oko 18 mjeseci.



U ovom trenutku oko 20 aviokompanija, uključujući i sezonske i čarter-letove, povezuju Sarajevo s otprilike isto toliko destinacija. Sa sarajevskog aerodroma letovi su uspostavljeni ka: Zagrebu, Beču, Istanbulu, Štokholmu, Minhenu, Šarži, Dubaiju, Kelnu, Cirihu, Beogradu, Ljubljani, Budimpešti, Oslu, Charleroiju, Antaliji, Kopenhagenu, a odatle ka bilo kojem kraju svijeta.



Sa sarajevskog aerodroma aviokompanija Qatar Airwaysa s letovima bi trebala početi 31. oktobra. Letovi se trebaju obavljati četiri puta sedmično: utorkom, srijedom, petkom i nedjeljom, najavljeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.





(FENA)