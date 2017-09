Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 97. sjednici donijela Uredbu o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo.

Arhiv / 24sata.info

Prema riječima ministra pravde i uprave Marija Nenadića, dosadašnja uredba koja je uređivala ovu oblast je donesena 1999. godine, a posljednja izmjena je izvršena 2002. godine.



"Mnogi propisi su u proteklom periodu promjenjeni i na drugačiji način regulirali pojedina pitanja, kao što je na primjer korištenje odmora u toku radnog vremena koje se, po novom Zakonu o radu, ne uračunava u radno vrijeme", objasnio je ministar Nenadić.



Novom Uredbom o radnom vremenu u organima državne službe je propisano redovno dnevno radno vrijeme u periodu od 8:00 do 16:30 sati, uz mogućnost početka radnog vremena u intervalu od 7:30 do 8:30 sati te završetka od 16 do 17 sati.



Također, propisano je da se odmor u toku radnog vremena koristi, u pravilu od 11:00 do 11:30 sati ili od 11:30 do 12:00 sati, s tim da je ostavljena mogućnost rukovodiocima da korištenje odmora u toku radnog vremena utvrde u drugom vremenskom periodu, kada to zahtjeva priroda posla.



Pojedini organi uprave Kantona Sarajevo mogu zbog potrebe službe, pored redovnog dnevnog radnog vremena, radno vrijeme utvrditi općim aktom kojeg donosi rukovodilac tog organa, u skladu sa odredbama ove uredbe, kojima se propisuje rad u smjenama i preraspodjela radnog vremena.



Detaljno su regulirana pitanja koja se odnose na izlazak u privatne svrhe i službeni izlazak te je propisana elektronska evidencija prisustva na radnom mjestu putem terminala za evidenciju vremena dolaska, odlaska, izlaska i povratka.



Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(24sata.info)