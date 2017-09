Kako bi podigli svijest javnosti o dječijem raku i važnosti pružanja pomoći i podrške oboljeloj djeci, Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i MladiCe liječeni od raka su na Trgu djece Sarajeva u subotu organizirali akciju pod sloganom „Go gold for kids with Cancer“ .

U okviru ove aktivnosti, koja se u svijetu obilježava kao zlatni septembar, mladi izliječeni od raka će tokom dana građanima dijeliti letke sa osnovnim informacijama o dječijem raku, te zlatne vrpce kao simbol borbe protiv dječijeg raka.



Članica i volonterka Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ Advija Džombas je navela da u FBiH godišnje od raka oboli do 60 mališana, a najčešći oblik oboljenja su limfomi i leukemije.



- Ovom akcijom želimo da poručimo ljudima da rak nije bauk, trebamo govoriti o toj temi. Sa pomenom raka ne smijemo da pomislimo na kraj, jer je rak kod djece izlječiv. Danas je uspjeh izliječenja veći nego ranije, gotovo 80 posto mališana se uspješno izliječi – kazala je Džombas.



Podsjetila je da Childhood Cancer International (CCI) kao krovna organizacija trenutno predstavlja 180 roditeljskih udruženja iz 90 država svijeta, čiji su i oni članovi.



- Želimo da razbijemo stereotipe o raku, da poručimo da je rak izlječiv, a mi smo tu da djelujemo kroz parolu „Rak nije bauk pričajmo o njemu“ – naglasila je ona.



Za Fuada Halilovića, 21-godišnjaka iz Zenice, rak zaista nije bauk. On je sa devet godina obolio od težeg oblika akutne mijeloične leukemije (AML). Liječio se tri godine i danas je to zdrav i lijep momak.



Kaže da nije puno znao o bolesti, osim nekih općenitih informacija. Teško je podnio jer kao dijete se morao odreći puno toga, dječiji svijet mu je bio gotovo nedostupan, ali ovaj hrabri borac je uspio da se izliječi uz podršku roditelja.



- Jeste bilo teško i meni i mojim roditeljima, ali ustrajnom borbom i velikom željom izliječio sam se. Roditelji su bili moja podrška, stalno su me gurali naprijed, da se borim i hvala Bogu uspio sam. Ljudi misle da nakon izliječenja živimo posebnim tempom, ne, mi živimo sasvim normalno kao i drugi. To je bolest za koju postoji lijek – poručio je Halilović.



Pozitivno razmišljanje i iskustvo on prenosi na druge, želi da ljudi budu edukovani, te naglašava da rak nije kraj života, „to je jedna prepreka u životu koju ustrajnomm borbom, jer nema nazad, možemo savladati“.



Volonteri i članovi Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i MladiCe današnje akcije su zapravo djeca koja su izliječena od raka. Ovi mladi i hrabri ljudi poručuju da je „septembar mjesec u kojem pričamo o raku, rak nije bauk, izlječiv je i poslije raka život postoji.



