Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković posjetio je danas Regionalni ured Anadolu Agency (AA) za Balkan u Sarajevu, a tom prilikom je govorio o problemu vodosnadbijevanja u Kantonu Sarajevu, te poručio kako u roku od šest do devet mjeseci neće biti redukcija.

Foto: AA

Konakovića je u sjedištu AA dočekao Hakan Celik, direktor Regionalnog ureda Anadolu Agency (AA) za Balkan, koji ga je tom prilikom informisao o radu agencije.



Premijer Kantona Sarajevo se tokom posjete osvrnuo i na najaktuelnije pitanje u Kantonu Sarajevo, pitanje problema u vodosnadbijevanju. Kako je rekao, problem je kada se na odgovorne funkcije stave ljudi koji nisu kompetentni i stručni za rješavanje problema.



“Kada stavite nekoga u neku malu javnu ustanovu to se preživi, ali kada stavite ljude na čelo vodovoda koji bi trebali riješiti ključni problem grada Sarajeva, a oni za to nisu kompetentni, tu nastaje problem”, rekao je Konaković.



Istakao je također kako Sarajevo ima više nego dovoljne količine vode.



“Sada negdje u najsušnijem periodu imamo oko 2800 l/s, a nama bi oko 1300 litara bilo sasvim dovoljno da grad funkcioniše. Nažalost do građana ili do slavina dođe samo 25 posto vode”, rekao je Konaković, te naglasio kako je sve to posljedica loše mreže, u koju punih 16 godina nije uložena niti jedna konvertibilna marka (KM), kao i veliki broj nelegalnih potrošača koji su vodu priključili uz podršku i pomoć Vodovoda.



Konaković je rekao kako se iduće sedmice očekuje novi Nadzorni odbor u VIK-u, a u nekoliko dana nakon toga i novi menadžment.



"Iduće sedmice treba biti novi Nadzorni odbor koji je i glavna poluga upravljačka Vlade a onda će se i menadžment u nekoliko dana zamijeniti", rekao je Konaković.



Dodao je kako "stručni tim koji radi na ovom problemu, a u kojem je i glavni konsultant Vlade Dzevad Koldžo, garantuju da u roku od šest do devet mjeseci neće biti redukcija".





(AA)