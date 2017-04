Za ovu godinu imamo oko 160 prijavljenih izlagača. Cijeli naš prostor će opet biti popunjen i to će zaista biti lijep festival knjige gdje će svi posjetioci moći uživati i izabrati literaturu za sebe, rekao je Ameri Kapo, direktor KJP Skenderija.

U Sarajevu će od 19. do 24. aprila biti održan 29. po redu Sarajevski sajam knjiga, kao i 14. Bijenale knjige, na kojem će učestvovati 160 izlagača iz 18 zemalja, javlja Anadolu Agency (AA).



Ova međunarodna manifestacija okupiće izlagače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Turske i drugih zemalja.



Ovogodišnji sajam organizuje Centar Skenderija u saradnji sa partnerom TKD Šahinpašić, uz podršku Ministarstva kulture Kantona Sarajevo.



Amer Kapo, direktor KJP Skenderija, istakao je na koferenciji za medije da su prošle godine ostvarili rekordnih blizu 60.000 posjeta i izrazio nadu da će posjećenost ove godine biti još veća.



"Za ovu godinu imamo oko 160 prijavljenih izlagača. Cijeli naš prostor će opet biti popunjen i to će zaista biti lijep festival knjige gdje će svi posjetioci moći uživati i izabrati literaturu za sebe", rekao je Kapo.



Ajdin Šahinpašić, direktor TKD Šahinpašić istakao je da je ovogodišnji sajam poseban u kontekstu angažmana određenih institucija koje su u ranijim godinama bile u drugom planu.



"Mi svakako želimo istaći povezanost, saradnju i želju da promoviramo zajedničke segmente kulture, a koji su kompatibilni u svakom smislu", rekao je Šahinpašić.



U uređenju sajamskog plakata angažovano je Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH, a budući da je prošlogodišnji sajam protekao u znaku bosančice, Šahinpašić je kazao da su ove godine željeli na neki način izvorno bosansko pismo ozvaničiti kroz plakat.



Plakat će poslati u 800 škola u BiH, s pozivom da organizovano posjete sajam.



Jedan od ovogodišnjih partnera sajma je i Fondacija "Mak Dizdar", koja će u okviru programa obilježavanja 100. godišnjice rođenja bh. pjesnika organizovati poseban program na Sajmu knjiga.



"Fondacija će imati svoj štand koji će biti posvećen autentičnom izdanju 'Kameni spavač' koji nedavno predstavljen u Sarajevu. U sklopu sajma ćemo održati i još jednu promociju ovog izdanja", rekao je Gorčin Dizdar, predsjednik Fondacije "Mak Dizdar".



Novitet je da će i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine obnoviti saradnju sa sajmom, koji će kako su najavili organizatori, predstaviti svoja dragocjena i rijetka izdanja do kojih je jako teško doći.



"Poznate su okolnosti zbog kojih Zemaljski muzej posljednjih godina nije mogao da bude revnostan u svim aktivnostima, ali trudimo se da uhvatimo nit koliko možemo. Zadovoljstvo nam je da možemo imati ovako dobru priliku, da pred velikim brojem posjetilaca predstavimo svoja izdanja. Zemaljski muzej BiH ima tradiciju izdavačke djelatnosti od 1889. godine. Ovom prilikom ćemo predstaviti stara izdanja koja se ne mogu nigdje naći, do recentnih izdanja i par projekata koje pripramo i za koje sam ubjeđen da će biti vrlo zanimljivi publici", najavio je na današnjoj konferenciji za medije Mirsad Sijarić, v.d. Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.



Sarajevski sajam će biti idelna prilika za građane da kupe knjige po povoljnim cijenama, da otkriju nove trendove iz oblasti svog interesovanja i prisustvuju promocijama i upoznaju se sa autorima i književnicima.



U okviru sajma biće dodijeljene nagrade u više kategorija iz oblasti knjižarstva i književnosti. Programom su predviđeni okrugli stolovi i stručni skupovi o aktuelnim temama u oblasti knjižarstva i književnosti. Također, biće organizovane i dječije radionice.



Sajam će trajati šest dana i svi zainteresovani će ga moći posjetiti u dvorani Mirza Delibašić Kulturno sportskog centra Skenderija u periodu od 10 do 19 sati.





