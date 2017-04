U zgradu ambasade Republike Turske u Sarajevu od jutarnjih sati dolaze turski državljani kako bi glasali na referendumu o setu ustavnih promjena koji će se 16. aprila održati u toj zemlji.

Foto: AA

Organizovanim prevozom stižu i studenti Internacionalog univerziteta u Sarajevu (IUS). Talha Sarici je jedan od studenata ovog Univerziteta koji su obavili svoju građansku dužnost.



Kaže da mu se BiH mnogo sviđa, jer se ovdje ne osjeća kao stranac. Kako je kazao, to je zbog zajedničke historije ove dvije zemlje.



"Došao sam sa pet prijatelja. Svi studenti će ovdje doći autobusima s IUS-a", ispričao je Sarici.



Hilal Yanik je studentica druge godine na IUS-u, iako u Sarajevu živi već 3,5 godine.



"Došla sam u Ambasadu obaviti svoju građansku dužnost. Zahvaljući Fondaciji za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF) svaki sat će polaziti autobus sa Univerziteta", ispričala je Yanik.



I Ahmet Can je obavio svoju građansku dužnost. Kako je kazao, oni su nacija koja je preživjela 15. juli, pokušaj državnog udara u Turskoj i koja se dobro sjeća toga.



Ranije je najavljeno da će u subotu i nedjelju od 9 do 21 sat imati prevozom od IUS-a do zgrade ambasade. Prevoz autobusima će biti organizovan i iz Tuzle, Travnika i Mostara.



Pravo glasa imaju 2.444 turska državljanina. Većinu turskih birača ovdje čine studenti, poduzetnici i osobe iz Turske koje žive u Bosni i Hercegovini.



Oko tri miliona turskih državljana u dijaspori ima pravo glasa, a biračka mjesta će biti otvorena u 120 diplomatskih ureda u ukupno 57 država.



Glasanje turske dijaspore u nekoliko evropskih zemalja počelo 27. marta, a proces će biti završen do 9. aprila.



U Turskoj pravo glasa ima 55,3 miliona registrovanih birača koji će se o predloženoj ustavnoj reformi i uvođenju predsjedničkog sistema upravljanja u toj zemlji izjasniti na dan referenduma 16. aprila, do kada će i glasovi iz dijaspore biti dopremljeni u Tursku.



Prijedlog ustavne reforme koji sadrži ukupno 18 tačaka prošao je parlamentarnu proceduru u januaru ove godine. Reforma predviđa veće ovlasti predsjednika države, omogućava mu da ostane član političke partije, dok će pozicija premijera biti ukinuta. Svi punoljetni građani će se moći kandidirati za ulazak u državni parlament.





(AA)