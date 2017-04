Grad Sarajevo danas slavi svoj rođendan, 555 godina od osnivanja grada, 72 godine od oslobađanja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu te 25 godina od početka opsade. Ovaj grad niko i nikada nije pokorio i nikada neće.

U gradskoj Vijećnici je tim povodom večeras održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, a dobrodošlicu gostima, zvaničnicima Grada, Federacije i Bosne i Hercegovine, kulturno-vjerskim, akademskim ličnostima, te diplomatskom koru u BiH poželio je predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić.



U prigodnom obraćanju osvrnuo se na historiju utemeljenja Grada Sarajeva, njegovu odbranu u Drugom svjetskom ratu, kao i odbranu grada 1992-1995. godine.



Pored ostalog, kazao je da su zločinci od običnih ljudi napravili mučenike i heroje, te im je minutom šutnje i molitvom odata počast.



- Grad Sarajevo danas je grad obrazovanja, grad multietičnosti, suživota. Sa više od 285.000 ljudi koji u njemu žive u četiri općine, ovaj grad svakim danom pokazuje da mržnja prema drugom ne postoji i dokaz je da su suživot i sreća mogući u ovom gradu – kazao je Gavrić.



Kroz glumački performans Belme Košutić i Rijada Gvozdena predstavljeni su vjerski i kulturno-historijski objekti šeher Sarajeva, bogata sportska i kulturna ponuda grada, kao i prorodne ljepote koje ga okružuju.



Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je podsjetio da prije 555 godina utemeljitelj Sarajeva Gazi Isa-bega Ishaković, u svojoj vakufnami iz 1462. godine, svjedoči o postojanju grada.



- Nastao je tako jedan grad koji u sebi sabire, čuva i potvrđuje mogućnost jedinstva različitosti. Sarajevo je kroz svoju historiju bilo na mnogim kušnjama koje su testirale spremnost njegovih građana da podnesu velike žrtve kako bi sačuvali svoje principe – kazao je gradonačelnik Skaka.



Naglasio je da je sudbina ovog Grada često bila takva da se morao suprotstavljati sili i zločinu, te da je ovo prilika da se podsjeti na 6. april 1992. godine koji ovdje svi još dobro pamte. Tada su građani ovoga grada, istakao je on, isto kao i 6. aprila 1941. sami i zaboravljeni, stali u odbranu ovog Grada.



- Kao i mnogo puta prije odbranilo je Sarajevo sebe i svoju ljudskost, a tome svjedoči činjenica da ovdje žive jedni pored drugih, ali i jedni s drugima muslimani, pravoslavci, katolici, Jevreji i drugi – naveo je Skaka.



Ako čovječanstvo traga za odgovorima kako prevazići civilizacijske i kulturološke razlike, Skaka je naglasio da je u tom smislu Sarajevo svjetionik i pokazatelj da je to moguće dostići.



Istakao je da biti na čelu glavnog grada predstavlja veliku obavezu i posebnu čast, te da predstoji zadatak stvaranja ambijenta koji će privući investitore i vratiti Sarajevu reputaciju privrednog centra.



- To znači da moramo biti spremni na najbolji način odgovoriti na potrebe naših građana, očuvati naše naslijeđe, ali istodobno se prilagođavati modernim globalnim tokovima – zaključio je gradonačelnik Skaka.



Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je ovom prilikom uručio Šestoaprilske nagrade istaknutim pojedincima i kolektivima.



"Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva" u 2017. godini dodijeljena je Udruženju "Fama-Metodologija", Edinu Dervišhalidoviću - Dini Merlinu, Udruženju za zaštitu historijskih vrijednosti "Haber", a priznanje "Počasni građanin" Grada Sarajeva dobio je dr. Edmond Offerman.



Uz izraze zahvalnosti na priznanju i cijeneći jedinstvenost grada i u kulturi i u prirodi, Edmond Offerman se prisjetio da je bio impresionioran kada se prvi put 1990. godine vozio Trebevićkom žičarom.



Podsjetio je da je život u gradu kulture i multietičnosti prekinuo rat, ali je to promijenilo i smjer njegovog života. Obavezao se pomoći da se ponovno pokrene rad Trebevićke žičare. Godine 2010. postavljeni su temelji, a 2017. će žičara biti stavljena u funkciju.



Edin Dervišhalidović - Dino Merlin naglasio je da mu je velika čast dobiti ovo priznanje, čime se svrstao u klub velikana koji su njime nagrađeni. Za njega, kako je istaknuo, Sarajevo je tu gdje je nekad bilo, a tako će i uvijek biti.



- Na nama je da podesimo satove na evropsko vrijeme, da učinimo sve što možemo sa onim što imamo kako bi nadvladali našu nemoć i slabost, i kako bi nam bolja budućnost bila manje na usnama a više u našim djelima. Iskoristimo vrijeme i mogućnosti pred nama - kazao je Merlin.



U povodu rođendana Sarajeva organiziran je bogat kulturno-umjetnički i sportski program, odate su počasti i polagano cvijeće na spomen-obilježjima, održano 13 kulturnih i sportskih manifestacija.



Otvorene su šestoaprilske izložbe kao što je tradicionalna izložba u "Collegiumu artisticumu", upriličeno druženje "Kafa s gradonačelnikom" na Baščaršiji, te zabava na otvorenom "Volim te Sarajevo".



Također, obilježavanje rođendana Sarajeva obogaćeno je i sportskim programom, kao što je Šestoaprilski turnir u streljaštvu za osobe s invaliditetom, ekipno prvenstvo osnovnih škola u šahu, međunarodni kuglaški turnir za slijepe te turniri u košarci, hrvanju i streljaštvu.

