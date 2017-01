Zrak na području Sarajeva nikada neće biti čist u potpunosti, zbog položaja grada i gradnje, ali blagovremenim aktivnostima i brigom može biti kvalitetniji, smatra direktor konsultantske firme CETEOR Dragan Ajanović.

Foto: Arhiv

On je danas na okruglom stolu ''Integralno upravljanje kvalitetom zraka'', koji je organizala njegova firma, istakao da se za takav rezultat mora raditi tokom čitave godine, a ne uvoditi mjere kada zagađenje zraka dostigne najviši nivo.



- Za to je potrebno napraviti plan koji se mora pratiti tokom 12 mjeseci - naglasio je Ajanović.



Nepostojanje sistemskog plana, istakao je, donosi jednokratne mjere samo da se zadovolji javnost, a koje paralelno nanose štetu drugim segmentima.



S okruglog stola, najavio je, poslat će poruku nadležnim šta se može uraditi i koje su to optimalne mjere da se riješi jedan od najvećih problema u Sarajevu.



Predstavnik CETEOR-a, jedan od govornika, Ismar Jamaković problem zagađenja vidi u nelegalnim objektima iz '60-ih i '70-ih godina. Istakao je da su energetski neefikasni i imaju veliku potrošnju energije.



Njihovim utopljavanjem, što je jedna od mjera, zagađenje bi bilo smanjeno, ali i ulaganje u ogrjev.



Po riječima Jamakovića kuća koja troši oko 1.200 KM uglja po sezoni, poslije utopljavanja koje košta oko 10.000 KM trošila bi do 750 KM.



Istog je mišljenja i Azrudim Husika koji je uime CETEOR-a govorio na okruglom stolu.



- Treba nam jako dosta energije da ugrijemo te zgrade, to je osnovni problem - poručio je Husika dodajući da se koriste goriva jako lošeg kvaliteta zbog cijene prirodnog gasa, ali i zbog toga što nemaju svi pristup toj vrsti grijanja.



Efekt svih tih podataka je, zaključuje, jako loš kvalitet zraka posebno u zimskom periodu.



Doktorica Aida Vilić - Švraka upozorila je da je zagađen zrak jedan od vodećih rizika u nastanku respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja kod stanovništva.



Savjetuje da se stanovništvo, kada je zrak najzagađeniji tokom zimskog perioda, kreće što manje, ukoliko je to moguće, pogotovo ujutro i uvečer. Također, preporuka je nošenje maski s filterom, a ne hirurških koje ne pružaju zaštitu.



Pušači, po riječima doktorice, trebaju reducirati konzumiranje duhana, a oni koji treniraju vani trebaju prestati, a svi se moraju hraniti kvalitetnije.





(FENA)