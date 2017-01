Na današnji dan, 11. januara prošle godine u Sarajevu izmjereno je 15 stepeni Celzijusa, a danas u otprilike istom djelu dana čak 24 stepena manje.

Foto: AA

BiH, ali i cijelu Evropu su početkom 2017. godine pogodile velike hladnoće, temperatura je nekoliko sedmica u dubokom minusu, a nakon snijega koji je okovao veći dio regije, hidrometeorološki zavodi najavljuju i ledenu kišu.



Danas se u glavnom gradu temperatura kretala od -18 do -9 stepeni, dok je u istom periodu prošle godine najniža izmjerena temperatura iznosila 3, a najviša 15 °C.



Inače, sutra ujutro očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana sunčanije, uz postepeno naoblačenje sa zapada prema kraju dana i u večernjim satima. U večernjim satima snijeg se očekuje na zapadu Bosne, a u Hercegovini kiša i susnježica. Vjetar, slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od -15 do -8, na jugu od -6 do -1, a dnevne od -2 do 3, na jugu od 2 do 7 °C.



U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana sunčanije. Jutarnja temperatura oko -12, a dnevna oko 0 °C.





(Avaz)