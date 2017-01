Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo podsjeća upravitelje i vlasnike stambenih zgrada, te vlasnike i korisnike poslovnih zgrada i prostora na zakonsku obavezu uklanjanja snijega sa površina koje nisu javne, uz napomenu da je zabranjeno iznositi snijeg iz dvorišta na kolovoz i pločnike.

Foto: Arhiv

Također, sa krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade.



- Uklanjanje snijega i ledenica sa krovova vrše pravni subjekti, kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici. Uklanjanje snijega i leda se mora vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, s tim da se pri radovima ne smije oštećivati zračna mreža, a istovremeno se mora izvršiti i uklanjanje skinutog snijega, kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama - kazala je Feni glasnogovornica KUIP KS Vildana Brdarić.



Uklanjanje snijega sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih i kombi stajališta, te tramvajskih pruga, benzinskih stanica i posipanje tih površina, vrše preduzeća i drugi pravni subjekti koji te površine koriste, odnosno kojima upravljaju.



- Svako kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći KS na terenu evidentiraju komunalni redari kantonalnih javnih preduzeća, koji rade tokom cijele sedmice, uključujući i vikend. Sačinjene zapisnike i službene zabilješke s fotorafijama komunalni redari dostavljaju kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležni postupak. U slučaju utvrđenih prekršaja inspektori izdaju prekršajne naloge - kazala je Brdarić.



Za tu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičku osobu iznose od 100 do 1.500 KM, za pravne subjekte od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 500 do 2.000 KM, poručili su iz KUIP KS.



(FENA)