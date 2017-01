Posljednji vikend šestog Coca-Sarajevo Holiday Marketa protiče u znaku Božića, igre i zabave za djecu, sjajnih živih svirki i finalnih popusta u kućicama domaćih proizvođača.

Foto: 24sata.info

Na Marketu u parku Hastahana danas će prigodnim sadržajima, zakuskom i muzikom, biti obilježen i pravoslavni Božić. Mališane očekuje Djeda Mraz u svojoj kućici i to u terminima od 12 do 15 i od 16 do 20, dok je topla ArgetaJunior Play House igraonica otvorena i besplatna za sve od 10 do 21, uz brojne zabavno-edukativne sadržaje i zabavu sa omiljenim Linom, oba dana vikenda.



Addiko klizalište otvoreno je za javnost od 9 do 22 sata uz redovne pauze za čišćenje i održavanje leda.



Mali domaći poduzetnici u kućicama u Hastahani, ali i ispred BBI Centra, nude posebne popuste na domaće, autentične proizvode, pa je ovaj vikend idealna prilika i za pametnu kupovinu, poručuju organizatori.



Pan Winter Pub cijeli dan je otvoren za posjetitelje uz posebne ponude hrane i pića, a večernji sati rezervisani su za sjajne žive svirke. Večeras je za dobar provod zadužen Mujo Šantić Orchestra, a u nedjelju Selam Tufekčić Trio.





(FENA)