Pored toga što je javni doček Nove godine stavio Sarajevo u centar dešavanja, on je pokazao da Sarajevo nije zaboravilo praviti velike događaje, da kada se okrenemo sebi i sarađujemo možemo postići rezultate za pamćenje, te da se iskrenim i predanim radom pobjeđuju sve prepreke, kazao je u intervjuu za Fenu dogradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

Arhiv / 24sata.info

Naglasio je kako je "Dino Merlin zaista ljestvicu podigao visoko, što će biti izazov svima koji budu planirali naredni doček".



- Ovo iskustvo će nam pomoći da neke segmente unaprijedimo te ćemo svakako s pripremama početi uskoro, ali još nećemo otkrivati javnosti imena izvođača. Sigurno da ćemo u narednim godinama nastojati držati ovaj pravac jer u našoj sehari ima još mnogo mega zvijezda koje su voljne svom gradu prirediti nezaboravan spektakl, ali i talenata i zvijezda u usponu koji su garant budućnosti naše muzičke scene, kazao je Skaka.



Abduhal Skaka koji je bio i na čelu Organizacionog odbora za doček Nove godine, kazao je Feni kako se ideja o ovakvom dočeku Nove godine pojavila još prije godinu dana, nakon skromnijeg dočeka prethodne godine.



- Ideja se pojavila jer smo osjetili da je u Sarajevu moguće probuditi onaj nekadašnji duh. Prve ozbiljnije razgovore smo imali tokom ljeta i ovom prilikom moram iskazati veliku zahvalnost našem umjetniku Dini Merlinu što je u potpunosti prepoznao i prigrlio našu ideju, kao i premijeru Kantona Sarajevo Dini Konakoviću koji je dao značajnu podršku kako bi ideja bila realizirana, kazao je Skaka.



Zajednička želja nam je bila da nove generacije osjete dio one atmosfere koju su Sarajlije osjećale za vrijeme Zimske olimpijade, da Sarajevo bude u trendu i vrhu pozitivnih vijesti širom svijeta, a da građani budu ponosni na glavni grad svoje države, dodao je.



Prema njegovim riječima "Organizacijski odbor je predviđao da će na javnom dočeku na Trgu BiH u Sarajevu biti prisutno 80.000 ljudi".



- Mislimo da je taj cilj ispunjen. Određene nezvanične procjene ukazuju da je tokom vatrometa u ponoć bilo prisutno blizu 100.000 ljudi, što je veoma ohrabrujuće i pokazuje da je doček čak i premašio naša očekivanja, kazao je.



Obzirom da je tek danas prvi radni dan nakon praznika, kako je istakao, još uvijek je teško iznositi u javnost podatke kojima treba vremena da su prikupe i obrade, ali prve informacije govore da je bh. mega zvijezda Dino Merlin privukao veliku pažnju u svim susjednim zemljama i šire.



- Sigurno su i Sarajlije mogle svjedočiti o velikom broju turista koji su odlučili novogodišnje praznike provesti u našem glavnom gradu, naglasio je Skaka.



Istakao je kako je "ovaj događaj zasigurno samo jedan od zajedničkih projekata kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti koji će biti realizirani i to ne samo u oblasti kulture i turizma, nego i u svim drugim, a posebno onim koji se tiču rješavanja izazova u komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi".



- U posljednjih nekoliko godina turizam je jedna najpropulzivnijih privrednih grana Sarajeva. Treba imati na umu činjenicu da Sarajevo trenutno ima više stranih gostiju nego domaćih stanovnika, što znači da postajemo milionski grad koji mora brže rješavati izazove i pružiti bolje uvjete za boravak kako rezidencijalnom stanovništvu tako i turistima, naglasio je Skaka.



Napomenuo je kako "treba znati da naša turistička ponuda traje skoro 11 mjeseci tokom godine i da se zbog toga moraju rješavati mnoga strateška pitanja".



- Ulaganja u segmente značajne za turizam moraju koordinirano i planski vršiti i javni i privatni sektor. Smatram da je ulaganje u bolji kvalitet života građana Sarajeva, ujedno i najbolje ulaganje u imidž grada, istakao je Skaka.



Komentirajuću "negativnu energiju koja je bila plasirana od pojedinaca putem društvenih mreža na sam koncert Dine Merlina i organizaciju javnog dočeka ove godine“, Skaka je kazao kako je „događaj uspio“ te da mu je drago jer je ostvareno sve što je dogovoreo te da je to je najbolji odgovor dežurnim kritičarima i negativcima".



- Na ovom događaju su angažirane stotine ljudi i ovo je uspjeh svih nas. Svi koji su ikada organizirali bilo kakav događaj razumiju svu kompleksnost organizacije događaja na ovakvom nivou, kazao je Skaka.



Naglasio je "da je bilo mnogo segmenata od kojih je svaki jednako važan kako bi cjelokupna organizacija uspjela. Od produkcije koja je bila na svjetskom nivou, umjetničkog segmenta, preko transporta i javnog prijevoza, do vrlo važnog segmenta sigurnosti o kojem najbolje govori činjenica da nije bilo niti jednog incidenta".



- Kako sreća prati hrabre, poslužilo nas je i vrijeme, nije bilo padavina ni smoga, temperatura je bila podnošljiva, a Sarajevo je dobilo i pravi praznični bijeli pokrivač koji je zaokružio ovu bajku koju su desetine hiljada građana otpjevale, istakao je Skaka.



Umjesto komentara na negativne priče, Skaka je želio "zahvaliti onima koji su stvorili pozitivnu energiju, u prvom redu Dini i njegovom timu, Divanhani, dvojcu After Affair te Jehanu Džihanu. Policija, vatrogasci, hitna pomoć i svi oni koji su učestvovali u organizaciji, bili su na visini zadatka tokom cijele noći".



Dogradonačelnik Skaka je čestitao Novu godinu svim građankama i građanima Sarajeva i cijele BiH te uputio zahvalnost što su svojim dolaskom učestvovali u stvaranju fenomenalne atmosfere u glavnom gradu naše države.



- Koncert je bio zaista odličan i želio bih da ova pozitivna energija s početka godine označi period koji je pred nama, poručio je Skaka.



Gradska uprava Grada Sarajeva, Kanton Sarajevo i četiri gradske općine ove godine organizirali su javni doček Nove godine s koncertom Dine Merlina na najvećem nivou do sada. Dokaz za to su veliki broj posjetilaca, turista i građana glavnog grada BiH koji su po hladnom vremenu prisustvovali manifestaciji javnog dočeka Nove godine na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, te besprijekornim i kulturnim ponašanjem učinili da novogodišnji doček bude obilježen na najradosniji način.

(FENA)