Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovione tokom prva dva dana 2017. godine uočljivo je bilo da su najbrojniji turisti Slovenci, Hrvati i Bugari, a Irci su pokazali kako se bosanski jezik uči mnogo brže uči na osnovu stihova pjesama Dine Merlina, nego, kako su naveli, uobičajenim metodama usvajanja jezika.

- Iako su to uglavnom stalni gosti koji Novu godinu i ostale praznike žele isključivo provesti u Sarajevu, došli su nam i novi s namjerom da prisustvuju koncertu Dine Merlina. Tu se vidjelo koliko Bugari vole pjesme Dine Merlina, uz već poznate Slovence i Hrvate– kazala je Feni turistički vodič Jadranka Šuster.



Na zadovoljstvo bh. turističkih vodiča u proteklim danima potvrđeno je da ovogodišnje niske temperature i prekomjerena zagađenost zraka ne mogu uticati na volju ljudi da upoznaju "svaki kamen" Sarajeva i uče bosanski jezik.



- Irkinja Martina Relihan već godinama dolazi u Sarajevo i svaki put spominje Merlina, zapamtila ga je od njegovog prvog nastupa na Eurosongu. Kroz tekstove njegovih pjesama učila je bosanski jezik. Ove godine očito smo u pravo vrijeme bile na pravom mjestu - na Baščaršiji, gdje je Relihan upoznala Dinu Merlina. Bio je ljubazan, oduševila se, posebno kad joj reče da je bio u Irskoj i to u njenom kraju. Poveo nas je u "Magazu" i poklonio DVD-ove i CD-ove - ispričala je Šuster.



Redoviti turisti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske svake godine donose spiskove mjesta ili znamenitosti koje žele obići s ciljem da doznaju neki novi detalj, s kojim će se, kako kažu, pohvaliti svojim prijateljima po povratku kući.



- To svakako tjera i nas vodiče da u svom radu svaki dan moramo dati dozu inovativnosti da bi ostali konkurentni i na pravilan način oblikovali svijest turista. Slovenci koji su došli na novogodišnji doček počastili su turističke vodiče svojim tradicionalnim kolačima „linške oči“ – kazala je Šuster.



Krajem prošle godine dogovorila je i multireligijsku turu po BiH, u prvoj fazi u Posavskom kantonu, u suradnji sa fra Markom Oršolićem, osnivačem organizacije IMIC - Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra „Zajedno“ koji, kako je potvrdila, nastavlja projekte pod simboličkim nazivom „Božići, Hanuka, Bajrami".





