Zbog organizovanog dočeka Nove 2017. godine u Sarajevu će biti privremeno izmijenjen režim javnog prevoza, saopćeno je iz Ministarsrtva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Danas u periodu od 18.00 sati do 06.00 sati i 1. januara 2017.godine, u vrijeme dočeka Nove godine, saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Zmaja od Bosne, u oba smjera, tj. od raskrsnice pomenute ulice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića, za smjer Baščaršija - Ilidža, a za smjer Ilidža-Baščaršija, od raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića.



U vrijeme navedene obustave saobraćaja u Ulici Zmaja od Bosne, saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici Maršala Tita od raskrsnice nevedene ulice sa Ulicom Alipašina i u Ulici Hiseta na dijelu od Ulice Vrbanja do Skenderije.



U vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne pravce.



Za vrijeme obustave, u navedenim periodima, tramvajski saobraćaj će se odvijati na ralaciji od Ilidže do Željezničke stanice i obratno, dok će se ostali vidovi javnog prevoza odvijati alternativnim pravcima.





