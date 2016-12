Preduzeće GRAS će s ciljem obezbjeđenja prijevoza posjetilaca javnog dočeka Nove godine u novogodišnjoj noći produžiti rad tramvajskog saobraćaja do 03:00 sata i autobuske linije Vijećnica – Dobrinja do 02:00 sata.

Privremena izmjena režima saobraćaja odvijat važit će za 31. decembar, od 18:00 sati do 6:00 sati 1. januara i to po sljedećem režimu:



Zabrane saobraćanja za motorna vozila u ulici Maršala Tita, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića, ulici Zmaja od Bosne za smjer Baščaršija - Ilidža, od raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa ulicom Halida Kajtaza-I transferzala, a za smjer Ilidža-Baščaršija na dijelu od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja), ulici Hiseta (od spoja sa ulicom Vrbanja do spoja sa ulicom Hamze Hume), ulici Vrbanja (od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Hiseta), ulici Kotromanića i mostu Suade Dilberović i Olge Sučić.



Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja po smjerovima:



-Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Z. Džumhura-Braće begić-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Hamze Hume-Kranjčevićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;

-Zmaja od Bosne-H. Čemerlića-Grbavička-Terezije-most “Skenderija”-Obala Kulina bana.

