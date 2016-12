Zbog organizovanog dočeka 2017. godine na platou Parlamenta BiH, doći će do izmjene u režimu saobraćaja danas u vremenu od 18.00 do 23.55 sati i sutra (31.12.) od 18.00 sati do 01.01.2017.g. do 06.00 sati.

Zbog održavanja generalne probe, privremena izmjena režima saobraćaja za danas sastoji se od zabrane saobraćaja za motorna vozila na dijelu ulice Zmaja od Bosne (smjer Ilidža - Baščaršija) od raskrsnice s ulicom Franje Račkog do spoja sa ulicom Vrbanja.



-U ulici Vilsonovo šetalište (na dijelu spoja s ulicom F. Račkog do spoja sa ulicom Vrbanja) u terminu od 18.00 do 23.00 sati uspostavlja se jednosmjerni režim odvijanja saobraćaja-kao alternativni pravac.



-Zabrana saobraćaja za motorna vozila u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci u ulici Zmaja od Bosne (smjer Baščaršija-Ilidža) i to od spoja sa ulicom Vrbanja u dužini cca 80 metara sa preusmjeravanjem saobraćaja na preostale-slobodne saobraćajne trake.



-Zabrana saobraćaja za motorna vozila u saobraćajnoj traci za desno skretanje iz ulice Zmaja od Bosne (smjer Ilidža-Baščaršija), prema ulici Vrbanja u dužini od 10 metara (od 15.00 sati 30.12. do 03.00 sata 01.01.2017.).



Privremena izmjena režima saobraćaja od 18.00 sati 31.12. do 06.00 sati 01.01.2017.g. sastoji se od:



-Zabrane saobraćaja za motorna vozila u ulici Maršala Tita (na dijelu od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića), ulici Zmaja od Bosne za smjer Baščaršija-Ilidža (od raskrsnice sa ulicom Fra Anđela Zvizdovića do raskrsnice sa ulicom Halida Kajtaza-I transferzala, a za smjer Ilidža-Baščaršija na djelu od spoja sa ulicom Hamdije Čemerlića do spoja sa ulicom Vrbanja), ulici Hiseta (od spoja sa ulicom Vrbanja do spoja sa ulicom Hamze Hume), ulici Vrbanja (od spoja sa ulicom Vilsonovo šetalište do spoja sa ulicom Hiseta), ulici Kotromanića i mostu Suade Dilberović i Olge Sučić.



Alternativni pravci za vrijeme izmjene režima saobraćaja po smjerovima:



-Maršala Tita-Alipašina-Jukićeva-Z. Džumhura-Braće begić-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;



-Hamze Hume--Kranjčevićeva-Halida Kajtaza-Zmaja od Bosne;



-Zmaja od Bosne-H. Čemerlića-Grbavička-Terezije-most “Skenderija”-Obala Kulina bana.



-Zbog izvođenja sanacionih radova, usporeno se saobraća u ulicama: Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Marka Marulića, Sagrdžije i Zvornička, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.





