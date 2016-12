„Ledena čarolija“ počela je večeras na Vilsonovom šetalištu uz vatromet, muziku i dobru zabavu, a otvorio ju je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.

Foto: FENA

On je kazao da su u ovoj općina prilikom planiranja budžeta za 2016. godinu, u saradnji s Općinskim vijećem, dogovorili da naprave nešto čime će upotpuniti zimsku ponudu za djecu.



- Nedostajalo nam je nešto ovakvo za djecu koja tokom zimskog raspusta ne mogu otići nigdje izvan Sarajeva. Zbog toga smo se odlučili da u prelijepom ambijentu Vilsonovog šetališta napravimo ovakvu manifestaciju - naveo je Koldžo.



Kaže da će pokušati da je naprave tradicionalnom, te da iduće godine bude još bolja.



- Očekujemo što veći broj djece, s obzirom na to da novogodišnji praznici tek nastupaju, a nakon toga ide i zimski raspust. Očekujemo da će ovo naše klizalište, na kojem je klizanje potpuno besplatno kao i pozajmljivanje klizaljki, funkcionirati u punom kapacitetu - istaknuo je načelnik Koldžo.



Koordinatorica aktivnosti na klizalištu Amela Šiber je kazala da tokom narednih mjesec dana klizalište donosi bogat program za sve uzraste, te obećava dobru zabavu.



U neposrednoj blizini klizališta u dekorisanim drvenim kućicama nude se raznovrsni sadržaji za sve generacije, a cijeli prostor je dekorisan, uključujući i veliku jelku, kako bi se u punom sjaju dočarala praznična atmosfera.



Manifestacija „Ledena čarolija“, koju Općina Novo Sarajevo organizira prvi put, bit će otvorena za sve građane do 25. januara naredne godine.

(fena)