Zbog alarmantnog zagađenja zraka štetnim česticama prašine PM10 u Sarajevu, Operativni štab Vlade KS proglasilo je drugu epizodu upozorenja, čime je obuhvaćena i mjera uvođenja sistema vožnje par-nepar.

Foto: Arhiv

Epizoda uzbune



- Ako se stanje ne popravi, od nedjelje u sedam sati na snagu stupa sistem vožnje po principu par-nepar. Počet ćemo s parnim brojevima - odluka je Operativnog štaba.



Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i okoliša KS, koji je na čelu Štaba, kaže da se stanje pogoršalo uprkos mjerama koje se poduzimaju od početka decembra. Najveći problem predstavlja loša meteorološka prognoza za naredni period, što bi moglo dovesti do pogoršanja ionako loše situacije.



- Ako se stanje ne popravi, bit će proglašena i epizoda uzbune - ističe Lukić.



Osim već uvedenih mjera, koje ostaju na snazi, Operativni štab proglasio je dodatne. U grijnim prostorima smanjit će se temperatura za još jedan stepen, što znači da je do sada ukupno smanjena za tri u svim kotlovnicama na čvrsta goriva koja proizvode energiju iznad 50 kilovata, a oni iznad jedan megavat za minimalno dva stepena.



Kako bi se vozila što manje zadržavala na gradskim cestama, na relaciji Baščaršija - Ilidža, zeleni val duže će trajati, a komunalna i druga preduzeća koja su nadležna za održavanje grada bit će angažirana više nego do sada. Također, striktno je zabranjeno izvođenje bilo kakvih građevinskih radova. U Štabu kažu da je ova mjera uzbunila građevinare, ali da je neminovna jer gradilišta generiraju veću količinu prašine.



Pojačane kontrole



U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove najavljuju pojačane kontrole i vikendom.



Iz Zavoda za javno zdravstvo KS reagirali su zbog, kako tvrde, različitih tumačenja stanja kvaliteta zraka, od različitih interpretacija medija pa sve do proglašenja Sarajeva najzagađenijim bh. gradom, a oni su, dodaju, jedini koji imaju ovlaštenja za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu.



Zabrinjavajući podaci



Prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koeficijent štetnih čestica prašine PM10 iznad Vijećnice u 15 sati iznosio je 570. To je jedanaest puta više od dozvoljenog.





