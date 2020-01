Građani Mostara naseljeni u sjevernom dijelu i danas je mirnim protestom skrenuli pažnju na decenijski problem sa deponijom Uborak.

Predsjednik Udruženja “Jer me se tiče“ Omer Hujdur vjeruje da će potencijalne lokacije na sutrašnjem sastanku u Vijećnici biti prezentirane, ali kaže i kako to ipak nijegarant da će se problem uskoro i riješiti.



Jedino što se u ovom trenutku traži je da se sa novom jamom ne ide na lokaciji preko potoka koji protiče uzdeponiju. Nedavno je tokom javne rasprave o Budžetu grada Mostara zatražio određene stavke koje se tiču Uborka.Potvrdio je i da će se prestati protestvovati u slučaju da se dobije garanciju da se neće preći preko potoka. U protivnom najavio je novu blokadu.



- Utvrdili smo metode. Imamo načine da blokiramo, iako je policija tu, najavio je Hujdur.



Njegov kolega Fuad Hujdur tvrdi da za jamu u koju se trenutno odlaže na Uborku, ne postoji nijedan dokument.Kaže i kako ne vjeruje u pozitivan ishod sutrašnjeg sastanka.



- To je samo još jedan pokušaj odugovlačenja. Mi smo svejedno najavili novu blokadu i to će se uskoro i desiti. Kratko će trajati i bit će opomena. Strpljenje je na krajnjoj tački, dodao je Fuad Hujdur.



Poručili je i da će lično zahtijevati da na Uborak dođe i Gaigerov brojač, kako bi se provjerilo da li je tamo ranije odlagan i radioaktivni otpad.





