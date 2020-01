Burno je danas bilo u Gradskoj vijećnici Mostara. Javna rasprava o Budžetu za 2020. godinu okupila je veliki broj građana, aktivista i predstavnika brojnih institucija.

Većinom su dolazili tražiti više novca, ističući razne potrebe, a neki su došli ukazati na navodni kriminal i korupciju.



U Gradskoj upravi ponavljaju da je i ovog puta nemoguće udovoljiti svima.



Trošenje po kapitalnim projektima prema riječima šefice Odjela za urbanizam Marine Deronjić nije objavljeno jer nisu do danas dostupni bili svi podaci. Napomenula je da je na nivou Gradske uprave dogovoreno da se svi ranije započeti projekti nastave i u 2020, kao i da interesovanje da se čuju građani postoji prije svega zbog nepostojanja Gradskog vijeća.



- U Budžet ćemo ugraditi sve amandmane koje bude moguće ugraditi i koji budu realni. Sve što je potrebno je projektna dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi. Imamo i sredstva i prihode od potopljenog zemljišta, od čega polovina ide na projekte koji se mogu realzirati raspoređene po gradskim područjima, kazala je, uz napomenu da se od viših nivoa vlasti dobijaju donatorska sredstva.



Direktorica Egipatskog sela (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) zatražila je od Grada sredstva za zapošljavanje stručnih radnika, s ciljem zadovoljavanja standarda koje je donijelo nadležno kantonalno ministarstvo.



- U protivnom, prijeti nam gašenje. Podsjećam, mi brinemo o 35 najugroženije djece u ovom gradu. Također, zaposlenicima se već deceniju nije povećala plata ni za marku. Danas imamo 14 stalno uposlenih, kazala je.



Direktorica Centra Los Rosales Mirna Mezit istakla je neriješen status ustanove na čijem je čelu. Los Rosales godinama ima problem finansiranja, a potrebno je, ističe, nastaviti zajednički raditi na inkluziji mladih i djece sa posebnim potrebama.



- Organizovali smo nedavno međunarodne sportske igre mladih sa posebnim potrebama, a od Grada nismo imali ni minimalnu podršku. Također, moram pohvaliti gest izdvajanja sredstava za vatro-dojavni sitem, koji smo dobili upravo zahvaljujući ovakvim raspravama, kazala je Mezit.



Siniša Skočibušić, direktor Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti zatražio je sredstva za plaćanje psihologa u ovoj ustanovi, kao i povećanje s ciljem socijalnog rješenja problema nekih uposlenika.



Direktorica Vrtića Đenana Šegetalo zatražila je sredstva za rekonstrukciju objekata, te utopljavanje i veći kapacitet kako bi liste djece koja su na čekanju postale manje, pa time i pritisak od strane roditelja.



Na nju se nadovezala Danijela Kegelj iz Udruženja Vedri osmijeh, pozivajući Grad da se više uključi u problematiku udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom.



Direktor Lutkarskog pozorišta Edin Kmetaš zatražio je sredstva za zapošljavanje još jednog gumca, kao i novac za obnovu zgrade pozorišta. Gradskoj upravi je uputio zamjerku jer se nisu organizovali prijemi za kulturne radnike nakon ostvarenih uspjeha, a što je bio slučaj za sportske kolektive.



Predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata Safet Bajramović zatražio je povećanje mjesečne naknade za žrtve. Ovo Udruženje zahtijeva i zemljište, te finansijsku pomoć za gradnju spomenika civilnim žrtvama rata.



Predsjednik SDP-a Mostar Arman Zalihić nije želio ulagati amandamne, tvrdeći da je budžet neustavan i koruptivan. Tvrdio je i da je on nerazvojan, jer se većina sredstava izdvaja na servisiranje i plate.



- Novca za kapitalne projekte je jako malo. Ipak, više je bolno to što je jasno da je budžet koruptivan, jer je jasno da novac mogu dobiti samo organizacije i udruženja na čijem čelu su kadrovi dviju vladajućih stranaka, tvrdio je.



Postavio je pitanje o naplati kredita, iznosu za otplatu kredita za pročistače, kao i o visini istog, odnosno o izdvajanjima iz grant sredstava.



- Koliko iznosi planirani utrošak po tenderima za taj projekat? Ko je vršio nadzor i zašto kolektori nisu u finkciji, upitao je Zalihić.



Interesovalo ga je i zašto u Budžetu nije bilo stavke koja se odnosi na sanaciju deponije na Uborku, obzirom da je još ljetos imenovana komisija za iznalaženje nove lokacije za deponiju.



- Upitao bih i kako se danas dijele novci za gradska područja koji su ranije dijeljeni od strane vijećnika, ako odavno već nemamo ni Vijeće, ni vijećnike, rekao je na kraju.



Predsjednik Koordinacije srpskog naroda Dušan Golo zatražio je da projekti od interesa za srpski narod dobiju mjesto u Budžetu. Tvrdio je i kako u Budžetu za 2019. srpska zajednica u Mostaru nije dobila ni marku.



Omer Hujdur iz Udruženja Jer me se tiče pitao je zbog čega u dokumentu nisu predviđena sredstva za sanaciju Uborka, kad već postoji komisija za iznalaženje nove lokacije, kao i zašto ponovo nema novca za pročišćivač iscjednih voda na Uborku, odnosno za sanaciju stare jame.



Mnogo zamjerki na Budžet i način donošenja imali su i u Udruženju Futura. Marin Bago rekao je da je danas sve izrežirano, kao i da nije ispoštovana zakonska procedura.



- Ponovo imamo više sredstava nego što je potrebno da se grad uredi i očisti. Izgubili smo okolinsku dozvolu za deponiju. Sredstva postoje, ali nas držite za taoce. I sami ste u svojim dokumentima kazali, a mi smo to kasnije objavili, da sredstva postoje, a grad je i danas prljav. Podsjetit ću da je u toku istraga, te da je upitno oko 300 miliona maraka. ZZO kaže da se u Neretvu ne smije ni zagaziti. Riba crkava. Povratka nema. Ljudi se truju. Imamo najveći broj kancerogenih oboljenja u regionu, tvrdio je, na što je uzvratio direktor Vodovoda Mile Perić kazavši: “Lupetaš“.



U kasnijoj izjavi za medije rekao je da današnja rasprava nije bila rasprava o budžetu, već ostavinska rasprava, obzirom da je novac unaprijed podijeljen.



Husein Oručević također je tvrdio da je Budžet nelegalan, te da u njemu postoji stavka od 80 hiljada maraka za kruti otpad, iako se novac za tu namjenu namiruje i od građana. Kasnije je tvrdio i kako je dobijao prijetnje tokom svog izlaganja, te kako se parlamentarni prostor od strane gradskih službenika tretira samo kao prostor za izricanje uzaludnih želja, a nikako kao prostor za isticanje problema građana.





