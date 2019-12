Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović posjetio je danas gradilište Saborne crkve u Mostaru gdje je službenu delegaciju Mostarskog muftijstva i Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Mostar primio vladika zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije.

Foto: 24sata.info

Vladika je visoke zvaničnike IZ-e upoznao sa dinamikom radova i aktivnostima koje sprovode kako bi Mostaru ponovo, u punom i funkcionalnom kapacitetu, bio vraćen jedna od prepoznatljivih simbola. Muftija Dedović je vladiki Dimitriju uručio novčanu donaciju i poželio uspješan nastavak radova.



Predpraznično vrijeme pravoslavnih vjernika u Hercegovini, prema ocjeni muftije Dedovića, najbolje je vrijeme da se pošalje jasna i nedvosmislena poruka mira i suživota. „Ovaj hram se obnavlja se uz našu želju, htjenje i čestitke na ponos svih nas, svih građana Mostara. Mi se radujemo tome i htjeli smo još jednom našim prijateljima uručiti našu simboličnu novčanu donaciju“, kazao je muftija Dedović podsjetivši kako je prvu donaciju u ime Islamske zajednice za obnovu Saborne crkve Eparhiji uručio njegov prethodnik muftija Seid ef. Smajkić.



Pored toga u svim prilikama, istako je muftija, Islamska zajednica je u proteklom periodu pružala snažnu moralu podršku obnovi crkve, jer je ona od izuzetne važnosti za pravoslavnu duhovnost i kulturu ne samo u Mostaru već i u cijeloj Hercegovini. „Važno je da nastavljamo graditi uzajamne dobre odnose između dvije vjerske zajednice koje se prožimaju i sastaju na širokom području Hercegovine“, dodao je muftija. Izrazio je zadovoljstvo što će u ovakvom ambijentu dobrog razumijevanja i dobre volje uskoro početi obnova Dugalića džamije u Nevesinju.



„ Mi moramo ustrajno raditi i slati jasne slike o izvjesnosti i mogućnosti zajedničkog života u ovoj zemlji. Moramo biti odlučni u tome da osuđujemo zlo, suzbijamo mržnju da osuđujemo svaku vrstu isključivosti i netrpeljivosti koja se iz razno-raznih ideoloških, političkih razloga budi u javnom diskursu. Takav trend mora biti suzbijan zarad novih generacija i budućnosti zajedničkog života. Naše generacije trebaju mir i suživot i trebamo koristiti bogatstvo koje imamo. Saborni hram u Mostaru je i naš hram. Na takav način to osjećamo, kao što su i vladike doživljavale naše hramove i bogomolje i davali svoju podršku prilikom njihovog uzdizanja diljem Hercegovine“, poručio je muftija.



Vladika Dimitrije se zahvalio muftiji, ne samo na ovom gestu doniranja novčanih sredstava, već i za ukupan njegov angažman na razvijanju dobrih međureligijskih odnosa u Hercegovini. „Veliku radost nam pričinjava što imamo priliku na ovakva način sarađivati sa muftijom. Izražavamo našu veliku zahvalnost za sve što on čini i za ovu donaciju, i uopće za njegov način ophođenja i osjetljivost koju pokazuje. Mi smo, ipak, javne ličnosti, mi osim propovjedi našim vjernicima imamo odgovornost za ovu državu u kojoj živimo i za međunacionalne i međuvjerske odnose. Našoj javnosti znači mnogo kad se na ovakva način susretnemo i sarađujemo“, kazao je Vladika. On je izrazio opredijeljenost i spremnost Pravoslavne crkve da će uvijek biti spremni pomoći Islamskoj zajednici na obnovi objekata u onim sredinama gdje srpsko stanovništvo čini većinu, poput najavljene obnove Dugalića džamije u Nevesinju.



Nakon posjete Sabornoj crkvi Vladika je sa svojim saradnicima, delegaciju Islamske zajednice u kojoj su bili još direktor Karađoz-begove medrese hafiz Aid ef. Tulek, predsjednik Medžlisa IZ- Mostar Džafer Alić i glavni mostarski imam mr. Dino ef. Maksumić, primio i u svojoj rezidenciji, Vladičinom dvoru.





(24sata.info)